Justitie Cum se fură în Sistemul de Sănătate. Gărzi pe hârtie, plătite de la buget







Opt medici din Dolj sunt cercetați penal deoarece au declarat servicii medicale pe care nu le-au efectuat. Mai exact, în intervalul ianuarie-octombrie 2024, au declarat că au efectuat gărzi la un centru de permanență și au fost plătiți chiar dacă nu s-au prezentat la sediul unității medicale.

Servicii de gardă, doar pe hârtie

Medicii în cauză au declarat servicii de gardă pe care nu le-au făcut niciodată pentru a obține bani de la Casa de Asigurări de Sănătate, arată anchetatorii. Cadrele medicale ar fi încasat până în prezent peste 150.000 lei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au comunicat că polițiștii au efectuat nouă percheziții la domiciliu în Craiova, Filiași și Murgași, în scopul de a documenta activitatea acestor suspectați de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals.

Peste 2.000 de locuitori ai comunei Murgași din Dolj au găsit adesea ușa închisă a centrului de permanență din localitate. Potrivit poliției, medicii asignați la cabinet, care nu s-ar fi prezentat pentru a-și trata pacienții, au înregistrat gărzi fictive pentru a continua să primească remunerații.

Reacția primarului cu privire la gestul cadrelor medicale

Conform cercetărilor, între ianuarie și octombrie 2024, opt cadre medicale ar fi indus în eroare o instituție din Dolj în legătură cu desfășurarea programului la un centru de permanență. Aceștia ar fi raportat că au efectuat servicii de gardă în intervale de timp în care nu erau prezenți la sediul unității medicale și ar fi dus la obținerea unor foloase patrimoniale necuvenite.

Servicii de gardă, doar pe hârtie. Sursa foto: Poliția Română

Dan Țeligrădeanu, primarul comunei Murgași, a transmis că este „o problemă neplăcută pentru toți și, în același timp, una anormală. Dacă am fi primit sesizări, am fi intervenit și am fi încercat să purtăm o discuție cu medicii de acolo. Totuși, nu ne revine nouă responsabilitatea modului în care medicii își desfășoară activitatea într-un centru de permanență”.

Ce spun polițiștii despre aceste servicii de gardă inexistente

Mulți locuitori au declarat că habar nu aveau de existența unui centru de permanență în comună. Alții recunosc că știau de centru, dar nu au avut ocazia să-și cunoască medicii, ci doar asistentele.

„În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente care ar putea servi ca probe în cadrul procesului penal”, au adăugat polițiștii.

În plus, au fost emise 4 mandate de aducere. Polițiștii continuă cercetările, iar măsuri legale vor fi luate în curând. La acțiune au fost implicați și agenți ai Secției 4 Poliție Craiova, se arată în comunicatul Poliției Române.