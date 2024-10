EVZ Special Cum se făceau banii la Nordis. Bogdan Comaroni: Era o mega afacere de tip joc piramidal, la fel ca și Caritasul. Video







De curând, în centrul atenției românilor a început să fie cazul Nordis. Despre acesta s-a discutat și la podcastul „Hai live” cu Turcescu din data de joi, 10 octmbrie. Noua ediție a fost difuzată pe canalul de YouTube „Hai România”. Alături de moderator, Robert Turcescu, prezenți au mai fost și scriitorul Octavian Hoandră și jurnalistul Bogdan Comaroni. Ei au oferit mai multe detalii despre această nouă dezvăluire.

În urma acestor întâmplări, jurnalistul Bogdan Comaroni a declarat că a făcut mai multe investigații despre afacerea Nordis în urmă cu mai mult timp.

Un aspect mai puțin sigur

Bogdan Comaroni a explicat că ceea ce a declanșat această investigație a fost faptul că cei de la Nordis lucrau pe avansuri foarte mari.

„Cereau bani și dezvoltau, conform tuturor aparențelor, un fel de joc piramidal cu apartamente”, a mai spus el.

A oferit mai multe detalii și despre lucrul care i-a atras atenția.

„Afacerea în sine, acolo, care a atras atenția, a fost că, la un moment dat, unii din mafia lemnului, din Maramureș, alții din Suceava, cumpărau niște apartamente pe care le luau în zona Mamaia, la mare. Și achiziționau foarte multe. Asta mi-a atras atenția. Că la un moment dat am primit niște ponturi de acolo că ei, de fapt, spălau bani. Trimiteau niște bani, cu valiza, și cumpărau apartamente pe care, mai apoi, în urma lor și a tranzacțiilor și a chiriilor, să albească banii cu cei care intrau în cont”, a explicat Bogdan Comaroni.

Situația Nordis

În urma acestor informații, ceea ce a descoperit Bogdan Comaroni, conform spuselor lui, a fost Nordis-ul.

„Ce era extraordinar era că cei care dădeau avansul, mulți achiziționau cu banii jos, dădeau cash”, a mai spus Comaroni.

Un alt lucru menționat de jurnalist este că în mare parte dezvoltatorii imobiliari sunt în regulă. Dar există și o „mafie”. El a mai precizat că o găsim și în București, unde se se vând scump autorizațiile luate anterior. Iar acest lucru conduce la creșterea artificială a prețurilor și a zonelor din Capitală.

Plata cu bani cash

Bogdan Comaroni a revenit apoi la problema actuală, cea a Nordis. A oferit detalii despre cum a aflat informațiile legate de banii cash.

„Noi am aflat de această situație cu banii cash de la cei care cumpărau zeci de aprtamente. O știre, care a apărut în 2022, pe care am mai discutat-o, spune că în primul trimestru din 2022 Nordis a vândut apartamente de aproape 140 de milioane de lei. Dintre acestea, 99%, după cum scrie în informațiile transmise de presă, au fost plăți cash. Dacă vezi acest lucru este evident că ceea ce găsisem și noi anterior și am scris arătau că toată aceasta era o schemă”, a mai adăugat Bogdan Comaroni.

Ce se întâmpla

Bogdan Comaroni a continuat prin a explica faptul că acolo se achiziționau aprtamente, cu bani care proveneau din surse mai puțin licite sau din zone interlope.

„Băgau banii cash în Nordis. Firma lua banii și dezvolta exact ca un joc piramidal în care luau de la alții. În acești bani aveau o firmă terță care se ocupa și de închirieri, care urmau să se facă după aceea cu tariful companiei. Iar după aceea banii care intrau împreună cu această chestie erau bani albi care deveneau așa când intrau în conturile oficiale ale celor care au băgat bani negri în cumpărare. Și atunci aceasta era o mega afacere de tip joc piramidal, la fel ca și Caritasul. Dar s-au și prăbușit la fel pentru că nu au avut forța de a construi”, a mai explicat Bogdan Comaroni.

Robert Turcescu a mai adăugat apoi că această poveste „a venit în această perioadă de campanie electorală după ce s-a întâmplat cu Diana Șoșoacă.”

În legătură cu ceea ce s-a întâmplat în cazul Dianei Șoșoacă, mai exact decizia CCR, Octavian Hoandră a declarat că este o găselniță.

Ediția integrală a podcastului „Hai live” cu Turcescu de joi, 10 octombrie, poate fi vizionată integral aici.