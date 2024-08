Justitie Cum se apără frații Tate: „Sclavă” era doar o glumă







Tristan Tate a apărut într-un podcast în care explică multe dintre acuzațiile procurorilor. Acesta spune că, de fapt, acele interceptări erau în glumă și că nu au legătură cu realitatea.

Tate explică ce înseamnă ”sclavă”

Fostul kickboxer a explicat în mod public, ceea ce au găsit procurorii în interceptări. Convorbirile cu fratele său în care vorbeau despre femei ca despre sclave, spune că au fost doar în glumă. ”Nu deținem sclave, era evident o glumă. Sunt glume pe care oamenii le fac între ei: ești sclava mea, ești c**** mea”, a spus Tristan Tate.

Ba mai mult, britanicul face acuzații la adresa procurilor DIICOT. ”Este un procuror corupt, agresiv care mă vrea în închisoare. Frații Tate au conspirat să adune mai multe femei la petrecerile lor pentru a le racola pentru ca mai apoi să le traficheze. Și e legat de ceea ce am făcut, ci este legat de ce dovezi au legat de ceea ce am făcut”, a spus Tristan Tate. Pe de altă parte, britanicul a mai spus că este hăituit de femei.

Urmărit de femei

Că femeile îl urmăresc și că îi este foarte ușor să agațe femei. ”Am o fată care mă urmărește oriunde. Este o femeie foarte atractivă. Problema mea este să scap de ele. Am femei care vin la mine acasă. Pur și simplu mă aleargă. Am avut o astfel de femeie din Londra care a venit după mine aici. Am obligat femei doar să iasă de la mine din casă, niciodată în alt sens. Femei între 35 și 45 de ani, majoritatea din America își doresc să aibă legături cu mine.

Probabil pentru că sunt celebru, dar nu sunt genul meu de femei”, a declarat Tate. Acesta este acuzat alături de fratele său de trafic de minori, de act sexual cu minor, de spălare de bani. În cadrul podcastului a spus că ei în general sunt acuzați la pachet și a mai explicat că sigur dacă li se va întâmpla ceva, li se va întâmpla amândurora.