Este firesc, iar frământările te ajută să te informezi, să te dezvolți și să cauți mereu soluțiile cele mai bune pentru a crește un copil sănătos și fericit. Poate nu știi că te poți ajuta de jucării pentru a comunica cu copilul tău, pentru a-i descoperi lumea.Jucăriile sunt pentru copil primii lui prieteni de care se servește pentru a interacționa cu mediul exterior, dar servesc și pentru educația mentală, morală, fizică și estetică a copilului. Oferă copilului jucării și află cum le poți folosi adecvat în etapele de dezvoltare a celui mic.

Perioada 0-6 luni este o perioadă de acomodare, atât a bebelușului cu lumea, cât și a părinților cu noul sosit. În acest interval sugarului îi este frică de zgomote puternice, de aceea nu sunt recomandate jucării ce scot diferite sunete, chiar dacă adulților le par amuzante. Nevoia principală a puiului este de atașament, așa că cea mai „potrivită” jucărie este mămica, sau persoana care îl îngrijește. Bineînțeles că îi poți oferi jucării ușoare,pe care le poate prinde bine, din materiale naturale, din moment ce va începe să privească și apoi să apuce cu mânuțele.

Comunicarea se face mai mult la nivel non-verbal și se pot constitui în joc gimnastica de înviorare, masajul sau mângâierile și cântatul.

Urmărește ce jucării îl atrag și folosește-le pentru a interacționa cu piticul.

Între 6-12 luni, pe parcurs ce bebe învață să stea în funduleț, să se târască și apoi să meargă, devine din ce în ce mai interesat de mediul înconjurător. Tot acum vrea să cunoască cât mai multe, dar apare și frica de străini, care e normală, deoarece începe să deosebească figurile familiare de celelalte, de aceea este perioada potrivită pentru a introduce, prin joc, noi persoane în viața lui. În această etapă de dezvoltare copilul va avea tendința să bage în gură multe din obiectele pe care le are în mână, deci e important să alegi cu atenție ce jucării are în preajmă, pentru a fi securizate și din materiale solide, adecvate vârstei pe care o are.

Sugarul este interesat de culori vii și componente care se învârt, rotesc sau se montează/demontează, de mingi și de jucării mobile, vrea să meargă, să tragă sau să împingă o jucărie, să o lovească cu piciorul sau să o calce. Sunt modalități prin care acesta explorează, creierul absorbind enorm de multă informație în tot acest timp. Oferă copilului jucării puține, simple, viu colorate și atrăgătoare. Joacă-te cu el cât de mult poți, în perioadele în care are o dispoziție potrivită (e sătul și odihnit).

Folosește obiecte din gospodărie pentru a crea jucării hazlii, cum ar fi: cutii ușoare de diverse dimensiuni, bidoane de plastic, tacâmuri din lemn sau plastic, veselă din carton, cârlige de rufe, inele mari de perdea, perii de haine curate, baloane, ziare, bucăți de materiale de texturi diferite, etc. Această perioadă este solicitantă deoarece bebe nu mai vrea să stea locului, dar nici nu are totală autonomie, de aceea folosește-te de jucării pentru a-i distrage atenția de la obiecte de care este interesat, dar la care nu poate avea acces (televizor, telefon, radiator, etc.)

De la 1 la 2 ani copilul învață să meargă și să își mențină din ce în ce mai bine stabilitatea în diverse poziții. Este interesat de spațiu și își dorește să ajungă peste tot, să apuce tot ce întâlnește. Este momentul pentru jucării interactive și jocuri pentru a învăța să apuce, să lovească, să ridice sau să arunce. Ca părinte înarmează-te cu răbdare și faceți cu schimbul când obosiți, deoarece este o perioadă foarte obositoare.

Energia debordantă a copilului te va uimi și trebuie să ții pasul cu el pentru a-l însoți în demersul de explorare. Jocul și jucăriile sunt utile pentru a-și dezvolta motricitatea, gândirea, imaginația și comunicarea. Nu face greșeala de a-l înconjura de un morman de jucării, mirându-te că după puțin timp nu mai e interesat de ele și vine la tine. Interacțiunea face parte din procesul de cunoaștere ce se desfășoară intensiv în această perioadă, așa că oferă-i timp copilului și joacă-te împreună cu el cu câte o jucărie, pe rând. Crează povești pe care să i le spui în timp ce vă jucați, folosind jucăriile, pentru a încuraja vorbirea. Fii atent la preferințele copilului și la temerile pe care le are și folosește jocul pentru a-l ajuta să se simtă confortabil.

Ține minte că nu există o variantă corectă de a interacționa cu copilul și tu poți construi cu răbdare și încredere modalitatea potrivită pentru relația voastră. Important este să acorzi atenție și să îți menții intenția de a fi un părinte interactiv.