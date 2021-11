Cum să scapi de praful din locuință. Trucuri care să te ajute la curățenia zilnică

Chiar și atunci când avem impresia că am acționat cu cea mai mare exigență și am curățat chiar și cele mai ascunse colțuri ale locuinței, praful tot își face apariția. Uneori descoperim că aceasta se așează după numai câteva ore de la momentul în care am încheiat curățenia.

Este normal să se întîmple așa deoarece particulele minuscule se ridică în aer, în timp ce ștergem sau aspirăm, iar mai apoi se așează pe mobile sau pe podea.

Pentru a evita asemenea neplăceri și, totodată, munca continuă, în zadar, este nevoie ca fiecare gospodină să țină cont de cîteva lucruri. Dacă acestea vor fi rezolvate, atunci munca se va ușura considerabil, iar mare parte din praf va dispărea.

Înainte de toate, trebuie spus că praful din locuință este format dintr-o combinație de microfiber, polen, particule de murdărie etc. Miliarde de asemenea particule sunt în suspensie în aer, iar noi le înghițim de fiecare dată când respirăm. De unde și numeroasele alergii cu care se confruntă din ce în ce mai mulți oameni.

Curățenia eficientă a covoarelor

Cel mai mare depozit de praf, dacă-i putem spune așa, este covorul. Pe covor se așează cea mai mare cantitate de microparticulele care plutesc prin aer. Iar din acest motiv curățenia trebuie să înceapă de aici. Covoarele trebuie aspirate foarte bine, însă atenție la aspirator. Dacă acesta este defect, atunci o mare cantitate din particulele aspirate pot prin partea din spate, odată cu aerul evacuat. Astfel, praful va ajunge din nou în casă, iar munca a fost în zadar.

Dacă te confrunți cu o astfel de problemă este bine să investești într-un echipament performant care să aspire mult mai eficient. Periodic, este recomandat să cureți covoarele, la o curățătorie specializată sau să le scuturi, după metoda clasică, cu un bătător.

Animalele de companie sunt responsabile pentru o parte din praful care ajunge în locuință. Drept urmare, trebuie perioate, cel puțin o dată pe săptămână și curățate. Mai mult, dacă acestea suportă puteți folosi aspiratorul pentru a le curăța blana.

Asigură-te că ferestrele sunt etanșe

După ce încheiați curățeania covoarelor, treceți la ferestre. Este bine de știut că acestea sunt principalele căi pe care praful ajunge în locuință. Este recomandat să deschideți ferestrele, pentru aerisire, atunci când traficul pe stradă este redus sau chiar pe timpul nopții. Din cauza circulației intense, particulele se ridică în aer, iar de acolo plutesc în toate direcțiile. Inclusiv în locuința dumneavoastră.

Periodic este bine să verificați ramele ferestrelor pentru a vedea dacă sunt etanșe și nu lasă să intre praful în interior. Dacă sunt crăpături în ramele ferestrelor este bine să le etanșați cu bezi adezive sau cu silicon.

Cum să cureți mobilele

Pentru a te asigura că activitatea de curățenie a mobilelor este eficientă și are rezultatele dorite, eliminarea prafului, este bine să te asiguri că ai „tehnica” necesară. Am vorbit mai sus despre aspiratorul pe care îl folosești la curățarea covoarelor și podelelor. Este bine să folosești, pentru a curăța mobilele, o lavetă de microfibră. Este un material care reține praful chiar dacă va trebui să o cureți destul de des.

În cazul în care nu dispui de o astfel de cârpă, poți să folosești și una normală care trebuie, însă umezită. Și încă un sfat, e bine să ștergeți praful de sus în jos, începând cu mobilele cele mai înalte. Este foarte important, mai ales atunci când vrei să înveți cum să previi apariția prafului în casă.

Iar la final, pentru curățarea aerului din interior, este bine să apelați la un purificator de aer care ajută la curățarea aerului din locuință, eliminând o mare cantitate de praf.