Medicii avertizează asupra alimentelor de la mesele festive. Cum să nu ajungi de Crăciun la Urgențe

În fiecare an, sute de oameni au nevoie de asistență medicală încă din prima zi de Crăciun. Anul trecut, pentru prima dată, patologia etilico-traumtaticăşi toxică a echilibrat și chiar a depăşit ca număr şi gravitate patologia digestivă. La secțiile de primire urgențe s-au prezentat pacienți cu colici biliare, gastrite, ulcere în criză, pancreatite și hemoragii digestive ce au necesitat urgent evaluare clinică, imagistică și biologică, unele necesitând terapie în urgență. Din păcate, cei mai mulți pacienți preferă însă tratamentul ambulator şi continuarea petrecerii la domiciliu, după cum spun cadrele medicale.





Medicii avertizează că pacienții cu afecțiuni cronice digestive (ulcere, gastrite, pacreatite, ciroze, colecistopatii), cardiace (hipertensiune, cardiopatii ischemice, insuficiență cardiacă) sau metabolice (diabet, gută) că respectarea regimului igienodietetice este necesară și în această perioadă, iar eventualele abateri se vor face după consultul medicului de familie. În niciun caz nu se va întrerupe tratamentul în cazul afecțiunilor cronice doar pentru a putea mânca și bea.

„Excesul de alcool nu este benefic, iar comele etilice sau tulburările de ritm cardiac pot fi letale. Recomandăm celor ce au consumat în exces carne și grăsimi să nu uite și salatele din fructe și legume proaspete pentru a asigura un regim echilibrat, precum și plimbările în aer liber pentru a compensa măcar puțin din excesul caloric pe care vor fi nevoiți să-l contrabalanseze în zilele următoare.

Rămâne o constantă a sezonului, valorile alcoolemiei depăşind adesea 200, 300 sau chiar 500 mg%. Intoxicațiile recreaţionale cu droguri de sinteză au mers de la agitație psihomotorie până la comă. Lor li s–au adaugat cei cu patologie traumatică. Neatenția, graba pregătirilor precum și asocierea consumului de alcool a facut ca mulți pacienți să ajungă cu plăgi, arsuri și fracturi deschise. Recomandăm să se consume alcool moderat, 150 ml vin, 300 ml bere sau 50 ml băuturi spirtoase pentru bărbați, iar pentru femei cantitatea este la jumătate,” a declarat, pentru EVZ, medicul Tudor Ciuhodaru.

Cum să arate meniul de Crăciun

„Cel mai bine ar fi să mâncăm câte un fel tradiţional la o masă și să nu amestecăm foarte multe alimente. Salata este singurul preparat care va însoţi mâncarea de porc, este întotdeauna bine venită, are antioxidanţi, are un efect de volum şi un efect probiotic, adică, va hrăni flora intestinală benefică, astfel încât excesul din arsură şi prăjeală să nu facă daune atât de mari. Când vorbim despre salate, ne referim la frunze sau rădăcinoase, morcovi, ţelină, nu la salate foarte grele. Merg şi cele de murături. Salata de boeuf este o salată grea, are maioneză, cartofi, mazăre, carne, nu se încadrează aici”, explică doctorul Tudor Ciuhodaru.

Avertizările medicilor

Alimentele crude se digeră mai rapid decât cele preparate prin fierbere sau prăjire. Legumele și fructele fermentează în stomac pe când produsele din carne, lactatele și ouăle intră în putrefacție dacă stau prea mult în organism. Fermentația provoacă balonare, crampe și poate crește aciditatea corpului. Alimentele sunt digerate în organism în ordinea în care au fost înghițite, așa că nu e bine să mâncați la început lactate al căror timp de digestie este foarte mare și pe urmă să mâncați o bucată de carne. Acea bucată de carne va fi digerată după ce vor fi digerate produsele lactate și va intra în putrefacție cauzând neplăceri organismului. Cel mai bine este să nu combinați produsele lactate cu nimic, explică nutriționiștii.

„Șoriciul este foarte caloric, are conținut mare de grăsimi și proteine, dar mai mult proteine de calitate inferioară, cum e colagenul. E greu digerabil și nu e indicat în cantități mari, mai ales de cei care suferă de afecțiuni hepatice, biliare sau pancreatice”, spune dr. Ionuț Ștefan, consultant în nutriție.

