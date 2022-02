Cum s-a tranformat o contravenție în circ. Judecătorul de la sanatoriu lovește din nou

Accidentul în care a fost implicat fiul lui Tudoran a avut loc în 2016, la intersecția străzilor Mareșal Averescu și Turda. Tudor Ion-Tudoran a acroșat o mașină a aviației utilitare din cauza vitezei. Inițial, și-a recunoscut vina și a fost de acord să încheie o înțelegere amiabilă. Totul s-a schimbat când și-a sunat tatăl. Acesta a dat buzna în Biroul Poliției Rutiere și și-a folosit legitimația de judecător încercând să influențeze mersul anchetei. Ion Tudoran a fost dat afară din sediu.

„În data de 23.05.2016, în jurul orei 19.30, aflându-mă în Biroul Accidente Ușoare Sector 1, am fost invitat în interior de un polițist pentru a asista la discuția dintre acesta și un cetățean. Am surprins faptul că un domn în vârstă de aproximativ 55 de ani exclama faptul că nu este lăsat să asiste la discuția dintre polițist și conducătorul auto în calitate de părinte. a scos o legitimație și a afirmat că este judecător și are dreptul să asiste la soluționarea accidentului în calitate de martor” povestește martorul Mihai Miu, citat de lumeapolitica.ro.

Intră în scenă fratele pe post de avocat

În scandal s-a implicat și fratele acuzatului, Tudor Ion Tudoran. Acesta a completat rapid o declarație prin care era angajat ca și apărător al fratelui său în dosarul accidentului rutier. Deși nu era avocat al Baroului București și avea o acreditare din Spania, a fost lăsat să participe la audieri.

Poliția a decis că fiul judecătorului Tudoran este vinovat de accident, dar circul nu s-a oprit aici. Ca să scape de despăgubirile de 25.000 de lei, au contestat procesul verbal de contravenție în instanță. Mai mult, familia Tudoran a chemat în instanță un vecin, care, culmea, ar fi trecut prin zonă exact în momentul accidentului. Mărturia lui a fost însă respinsă, deoarece contrazicea chiar și fotografiile făcute la fața locului de anchetatori.

Instanța a respins toate solicitările

Instanța i-a respins însă lui Tudoran toate solicitările. „În ceea ce privește susținerile petentului referitor nelegalitatea procesului verbal pentru întocmirea acestuia cu nerespectarea dreptului la apărare pentru că nu i s-ar fi permis tatălui magistrat (Corneliu Bogdan Ion-Tudoran – n.r.) să asiste în baza art. 10 din Legea 303/2004 și a avocatului să participe activ la audierea martorilor, instanța le va respinge ca neîntemeiate” se arată în motivarea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Decizia a fost menținută și de judecătorii de la Tribunalul București.

Tudor Ion Tudoran a mers și mai departe. A prezentat instanței o factură de 10.000 de lei ca să justifice o parte din daune. Aceasta era emisă de ALG Inc Assist SRL, o firmă la care Tudor Ion Tudoran era asociat.

Tot scandalul legat de accident a scos la iveală și alte probleme legale. Alexandru Ion-Tudoran se pare că a dobândit în fals calitatea de avocat în Madrid și nu avea dreptul să practice în România. El a fost trimis în judecată pentru acest fapt.