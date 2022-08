Cum s-a schimbat viața foștilor politicieni. Radu Berceanu s-a reprofilat. „N-au vrut să mă lase să zbor, le era frică să nu pic pe acolo”

Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a părăsit politica acum 10 ani. Oficialul a proiectat, construit, pilotat și vândut avioane ultralight, pentru o singură persoană.

El a făcut o adevărată afacere din pasiunea pentru aviație. Un model de avion Swan 120, care are doar 116 kg, echipat standard este vândut cu 29.000 de euro. Un model mai avansat de avioane, Swan 240, lansat în 2019, costă 50.000 de euro. Cel mai nou model, Dracula, lansat anul trecut, costă 31-32.000 de euro, plus bateriile, care valorează 2400 de euro/bucata. Pentru o oră de zbor, spune Berceanu, e nevoie de patru baterii, deci prețul urcă la peste 40.000 de euro pentru un avion cu motor electric.

„Eu le desenez, eu le construiesc – bine, împreună cu echipa mea – și eu le pilotez. Pot să-mi dau seama ce merge și ce nu. Sunt un fel de one man show”, a spus Berceanu.

Radu Berceanu s-a reprofilat

Cu toate că dorința există, fostul politician a declarat că forța de muncă în țară este o mare problemă. „Nu ai cu cine să le faci. Nu mai vrea nimeni să muncească. Am luat vietnamezi, am luat indieni. Acum iau nepalezi. Forță de muncă necalificată. Le dau 3000-3500 de lei pe lună și timp de șase luni îi pregătesc. Le dau salariu timp de șase luni fără să știe nimic, iar apoi câștigă bine, dar tot n-am cu cine. Comenzi am, dar nu am cu cine să le produc”, se plânge fostul ministru Radu Berceanu.

Berceanu a fost unul dintre cei mai importanți lideri politici de după Revoluție, el fiind parlamentar încă din 1990, din vremea FSN. A fost vicelider al PD, partidul care avea să-l dea președinte al României pe Traian Băsescu și ministru al Transporturilor în guvernele Tăriceanu și Boc. Acesta s-a ocupat și de ministerul Industriilor, în guvernele Ciorbea și Vasile.

Berceanu a recunoscut că mereu a fost pasionat de avioane și că nu regretă că a ieșit din politică, chiar dacă nimeni nu l-a crezut în stare. „Eu dintotdeauna am vrut să fac avioane”, spune Radu Berceanu.

El a precizat că a știut de la început că va renunța la politică la vârsta de 60 ani și că se va axa pe ce îl interesează cu adevărat. „Când am decis să mă las de politică, nimeni nu m-a crezut, nici măcar nevastă-mea. Dar eu aveam o promisiune pe care mi-am făcut-o mie însumi acum mulți ani și despre care n-am mai spus nimănui, anume că la 60 de ani să mă las de politică. Și asta am făcut. Așa că m-am apucat să desenez din nou avioane, să vedem dacă mai știu. Și-am desenat și apoi am construit un prototip, un avion mic, ultralight, de un loc, cu care am și zburat.”, potrivit Digi24.