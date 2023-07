Cum s-a rupt prietenia dintre Catinca Roman și Loredana Groza: „M-a aruncat la gunoi!”

Catinca Roman a fost invitată în emisiunea lui Măruță, unde a acceptat provocarea prezentatorului TV. Ca rezultat, ea a răspuns sincer la mai multe întrebări, dezvăluind astfel o serie de secrete neștiute.

Catinca Roman a avut o aventură cu Dan Bittman

„Cu ce vedetă din România ai avut o relație pasageră și presa nu a aflat”, a fost întrebarea adresată Catincăi, la care ea a răspuns: „Dan Bittman. Ce se bucură lumea, filmați-l pe colegul cum se bucură”.

O altă informație extrem de interesantă dezvăluită de Catinca Roman în emisiune a fost legată de adevărata relație pe care o are cu Loredana Groza. Puține persoane știu că cele două au fost cândva foarte bune prietene. Aceasta a mărturisit că din cauza unor bârfe, relația lor de prietenie s-a deteriorat treptat.

„Care a fost vedeta din România pe care ai considerat-o cea mai nocivă prezență din viața ta și de ce”, spunea întrebarea. Catinca Roman a punctat că a fost „aruncată la gunoi” de cântăreață, și mult mai târziu abia au reușit să comunice din nou.

„Loredana Groza e răspunsul. Am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea, am fost foarte implicată, am ieșit, am petrecut multe momente împreună și, la un moment dat, din cauza unor bârfe din anturajul nostru, s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi.

Nu a mai răspuns la telefon, nu am mai putut comunica cu ea. Mulți ani de abia mi-a mai dat bună ziua. Acum, lucrurile au fost mai ok. Ea nu cred că s-a convins că a fost o bârfă. Oamenii sunt influențabili”, a mărturisit Catinca Roman la Pro TV.

Catinca și Oana Roman nu își vorbesc deloc

Catinca Roman nu se înțelege nici cu sora sa, Oana Roman spunând că nu mai vrea să vorbească cu aceasta din cauză că nu se interesează deloc de sănătatea mamei lor.

„Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!”, a spus Oana în urmă cu ceva timp.