Artistul Marcel Pavel, care a fost diagnosticat în urmă cu câteva săptămâni cu noul coronavirus, se simte foarte bine. După ce s-a vindecat, el a marturisit cum se recuperează. Marcel Pavel spune că este cea mai grea încercare a vieții sale. Cântărețul a suferit o dublă pneumonie.

El a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Artistul a povestit că a trecut prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.

Marcel Pavel a fost la spital, unde s-a luptat cu virusul ucigaș din China, dar a ieșit învingător. Acum, când este vindecat, Marcel vorbește despre perioada de recuperare. Perioada care a avut după externarea din spital.

”14 zile am stat cu masca de oxigen”

”Am avut un fragment extrem de agresiv. 14 zile am stat cu masca de oxigen. Mă dădeam jos doar când mâncam și beam apă. Am stat 20 de ore cu masca pe față. Până m-am internat în spital. Cu săturația de oxigen din sânge foarte mică”, a povestit artistul.

”Dar acum sunt din ce în ce mai bine. Am avut 6 zile de recuperare la munte, 6 la mare. Sunt imun deja. N-am nicio treabă. Nu fac baie. Trebuie să am grijă. Fac aerosoli între șapte dimineață și șapte seară. Încerc să mă recuperez firesc. Mai am de făcut șapte injecțîi. Trebuie să fiu atent. Să nu răcesc. Acum eu trebuie să mă feresc”, a mărturisit Marcel Pavel, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Artistul face parte dintr-o familie de muzicieni, tatăl fiind violonist – o parte din educația muzicală primind-o de la dânsul. Frații săi sunt de asemenea instrumentiști, Micky Pavel – saxofon, claviaturi, solo voce, Gigi Pavel – stabilit în Germania, saxofonist profesionist, Gina Pavel pianistă și solistă vocală. Bunicul a fost un rapsod popular cunoscut și îndrăgit: Ion Taraș. Deși mama nu a fost niciodată direct implicată în muzică, Marcel Pavel consideră că îi datorează totul mamei sale.

Marcel și-a arătat pasiunea pentru muzică la vârsta de trei ani, când a început să bată la tobe. A început studiile muzicale la șase ani, în clasa a IV-a, înscriindu-se la Școala de Muzică și Arte Plastice din Câmpulung Muscel (jud. Argeș), la violoncel și pian – auxiliar. Și astăzi, Marcel Pavel își amintește cu mare plăcere și mândrie de orașul Câmpulung Muscel unde și-a petrecut copilăria și a început activitatea artistică.

A urmat Liceul de Muzică și Arte Plastice din Pitești, studiind în paralel în particular percuția, iubind foarte mult stilurile de muzică rock și jazz-rock. Este absolvent al UNMB (Universtatea Națională de Muzică București)-secția Canto clasic.

În prezent este compozitor și poliinstrumentist, cunoscând chitara bas, contrabasul, violoncelul, pianul și percuția. Începând din anul 1981 a susținut nenumărate turnee în străinătate: Olanda, Germania, Italia, Belgia, Franța (Paris), Elveția (Lausanne, Geneva), Austria, Polonia, Egipt, Israel, Statele Unite ale Americii, Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, Cipru, Estonia, Republica Moldova.