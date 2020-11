Iată că astăzi este greu să găsești un magazin online sau offline care nu are ofertă de Black Friday. Până și florăriile de la colțul străzii afișează reduceri de Black Friday scrijelite cu markerul pe carton maro lipit cu bandă adezivă pe geamul înghețat.

Așa că este normal să ne întrebăm – sunt aceste reduceri reale? Pot să mă încred în ele? Este absolut normal să-ți pui această întrebare și îți prezentăm în continuare câteva sfaturi pentru a evita să te arzi.

Nu toate reducerile sunt exclusiv de Black Friday

Adevărul este că majoritatea comercianților NU susțin că toate reducerile din această perioadă sunt datorate exclusiv Black Friday. Însă majoritatea oamenilor va trage această concluzie datorită tendinței noastre naturale de a simplifica și generaliza – în final, reducerile de Black Friday au apărut pentru că e acea perioadă a anului! Ține cont totuși – nu este chiar așa.

ONG-ul britanic Which? a monitorizat prețul de la 83 produse cu preț redus de Black Friday. În următoarele 6 luni, 95% dintre acestea au putut fi din nou achiziționate la același preț sau chiar mai mic. Cu alte cuvinte, atunci când cumperi ceva la ofertă, în majoritatea cazurilor acel produs ar fi putut cumpărat și în luna mai a anului viitor la același preț sau mai mic. Concluzia?

Dacă ai nevoie de un produs până de Crăciun – poate că dorești să faci un cadou reușit sau ai nevoie de un televizor nou pentru a petrece timp cu familia de Sărbători în fața unui ecran mai mare – atunci perioada de Black Friday este un moment excelent. Dacă, însă, te gândești să cumperi ceva mai ieftin pentru că ai impresia că nu vei mai găsi niciodată acel preț… S-ar putea să fie mai eficient să te abții.

Nu toate reducerile sunt noi

Același studiu a arătat că 61% dintre produsele promovate ca fiind la preț redus au fost la același preț sau chiar mai ieftine în ultimele 6 luni. Ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre ofertele extraordinare, de fapt, nici măcar nu erau proaspete. Ajungem astfel la al doilea punct de care este bine să ții cont. Cumpărăturile de impuls nu sunt aliatul tău cel mai bun, nici măcar când crezi că obții mari reduceri. De fapt, mai ales atunci!

Prin termenul de „cumpărături de impuls”, comercianții se referă la acel gen de achiziție în care cumpărătorul nu a petrecut timp pentru a face o analiză a costului și oportunității. Este acesta cel mai mic preț? Chiar am nevoie de acest lucru sau, peste câteva zile, produsul deja va aduna praf într-un șifonier? Ne îndrăgostim de un obiect sau, uneori, serviciu și scoatem imediat cardul pentru a-l plăti. Am văzut că în Marea Britanie atât de multe produse au fost deja reduse înainte de Black Friday și că atât de multe produse vor putea fi achiziționate la același preț sau mai mic după Black Friday. Atunci când în luna noiembrie am cheltuit mai mulți bani decât ne permiteam, este clar că am căzut victime ale cumpărăturilor de impuls.

Și atunci – merită să cumpăr ceva de Black Friday?

Răspunsul este: cu siguranță, însă… Realitatea este că nu toți comercianții sunt la fel. În exemplele de mai sus vorbeam despre o statistică din Marea Britanie efectuată pe un număr restrâns de produse. În România situația este probabil diferită, nu știm dacă în sens mai bun sau mai rău. Însă ceea ce știm este că nimeni nu ne poate păcăli cu o reducere falsă dacă noi cunoaștem prețurile.

O metodă simplă pentru a profita cu adevărat de Black Friday este să verificăm prețurile din magazinele cu care suntem familiarizați. De exemplu, poți verifica aici majoritatea cataloagelor de produse dedicate Black Friday. Dacă ești client fidel al unuia dintre magazinele prezente, vei fi deja familiarizat cu prețurile practicate și câtă încredere poți avea în acestea.

În plus, printr-o simplă căutarea pe internet a produsului identificat la reduceri îți vei putea face o ideea despre cât de reală este reducerea. Ideal este să nu cumperi obiecte electrocasnice sau electronice prea ieftine. Oricât de bine ar arăta oferta, în majoritatea cazurilor este vorba despre produse dintr-o generație veche, pe punctul să fie înlocuită. Mai degrabă te poți orienta către modelele care sunt lansate de Black Friday – acestea s-ar putea să fie mai ieftine pentru a atrage clienți dornici să le testeze caracteristicile și să le recomande mai departe, după expirarea perioadei de reduceri. În concluzie, spor la vânătoarea de oferte… reale!