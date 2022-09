Cum recrutează FSB tineri informatori: „Mi-a spus că mă urmăreau de ceva timp și mi-a dat de ales”

Tânărul Mihail Sokolov a declarat pentru presa internațională că a fost recrutat pe postul de informator, poziție din care ar fi spionat grupurile din opoziție în care s-a infiltrat.

Mihail Sokolov, un fost spion al FSB, despre opoziția din Rusia

„Dacă dăm crezare cuvintelor lor (n.a. FSB), ei chiar cred că CIA încearcă să faciliteze o revoluție în Rusia și că Navalnîi este un agent al CIA. Ei desfășoară cantități uriașe de resurse și de eforturi pentru a nu permite ca revoluția să aibă loc în Rusia. Ei caută un inamic străin”, a declarat Sokolov. Mihail Sokolov a transmis că FSB, fostul KGB, ar fi „obsedat” să afle cine ar putea deveni „noul” Alexei Navalnîi, dat fiind că fostul lider al mișcării de opoziție din Rusia este acum încarcerat.

În 2016, Mihail Sokolov era „un student obișnuit de 19 ani”, care s-a alăturat Partidului Comunist Rus, un grup de opoziție în Rusia de astăzi. Tânărul Sokolov a militat împotriva unor chestiuni precum creșterea tarifelor pentru transportul public, ocupându-se și de investigarea în mod independent a unor fapte de corupție.

„Rusia de acum și Rusia din 2016 sunt două țări diferite. Pe atunci puteai să fii activist și să fii în siguranță. Eu nu sunt orb, văd ce probleme are țara mea, ce probleme are poporul meu. Văd cum trăiește Europa. Am fost motivat să-mi fac țara mai bună”, a spus Mihail Sokolov, care a intrat în vizorul FSB după ce a refuzat să urmeze serviciul militar obligatoriu.

Informatori ai FSB în gruparea de opoziție a lui Alexei Navalnîi

„Am fost chemat la o întâlnire cu șeful biroului de înrolare militară, unde am fost întâmpinat de un ofițer FSB. Ofițerul mi-a spus că mă urmăreau de ceva timp și mi-a dat de ales: să accept să cooperez sau să merg la închisoare timp de doi ani”, a spus tânărul Sokolov, care a decis să intre în jocul FSB pentru a scăpa de închisoare.

În 2017, Sokolov a început să lucreze ca voluntar în campania anticorupție a lui Alexei Navalnîi, iar până în 2021 el a fost membru al organizației, împărtășind informațiile importante despre opoziție către agenții FSB.

„La nivel regional, ei sunt într-adevăr interesați de oficialii corupți. La nivel național, sunt interesați de cine finanțează campania lui Navalny. Au avut o teorie conform căreia suntem finanțați de CIA”, a explicat Sokolov, care spune și că nu a găsit dovezi referitoare la implicarea serviciilor secrete americane, conform CNN.