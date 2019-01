Cum poti transfera muzica de pe desktop pe Samsung Galaxy S9

Daca ai un program incarcat, stii deja ca e foarte important cum iti petreci fiecare minut liber. Drumul catre birou poate fi perfect pentru a te umple de energie cu un playlist dinamic





Considerat cel mai puternic Android la momentul actual, Samsung Galaxy S9 a impresionat prin elementele imbunatatite fata de S8 – camera, pozitionarea senzorului de amprenta, sunetul dar si prin faptul ca este un smartphone practic, extrem de folositor pentru un ritm alert la birou. Dar Samsung Galaxy S9 nu e doar un super tool pentru business, ci are și funcționalități care-ți pot oferi calitate în ceea ce privește entertainment-ul.

Sunetul pe S9

Compania sud coreeană a imbunatatit si sunetul la noua varianta S9 (poti vedea aici oferte la Samsung Galaxy S9) , care are acum doua difuzoare. Cel principal este în lateral iar cel de-al doilea, secundar, plasat în partea superioara. Efectele stereo sunt astfel imbunatatite. Poti seta egalizatorul pe normal, pop, classic, jazz sau rock sau personalizat si mai mult, ai la dispozitie si functionalitatea Dolby Atmos si personalizarea sunetului cu castile in ureche.

Cum transferi muzica de pe desktop pe Samsung Galaxy S9?

Cea mai simpla modalitate de a transfera muzica pe noul tau smartphone este sa folosesti o aplicatie third party. Un asemenea exemplu este dr.fone-Transfer pentru Android, prin care poti transfera toate fisierele de muzica (dar si adress book-ul, video-uri, fotografii sau sms-uri) in mod simplu si rapid, cu cateva click-uri.

Dr.fone e compatibil cu Windows dar si cu Mac, si poti folosi pentru test un free trial pus la dispozitie de creatorii programului. Primul pas este sa instalezi dr.fone pe computer, apoi trebuie sa conectezi telefonul prin cablul USB. In meniul principal, alege optiunea de transfer, apoi alege optiunea Music si selecteaza folderele pe care vrei sa le transferi in telefon.

Varianta dr.fone este potrivita si pentru situatia in care ai nevoie sa transferi muzica de pe Mac. In acest caz, trebuie sa selectezi din meniul principal al aplicatiei varianta de transfer din iTunes catre device.

Daca vrei sa transferi muzica de pe un PC pe S9, poti folosi file explorer. Atentie insa, aceasta varianta implica navigarea prin fisierele interne ale telefonului si trebuie sa ai grija sa nu stergi ceva important. Primul pas este sa conectezi telefonul prin cablul USB, apoi sa intri in Phone Storage si sa deschizi fisierul Music, unde apoi trebuie sa adaugi, cu copy & paste, melodiile preferate.

Cum sa iti organizezi muzica pe telefon

Daca ai un program incarcat, stii deja ca e foarte important cum iti petreci fiecare minut liber. Drumul catre birou poate fi perfect pentru a te umple de energie cu un playlist dinamic, cateva momente de muzica linistita dupa-amiaza te pot reincarca pentru a-ti finaliza task-urile din ziua respectiva si daca obisnuiesti sa asculti muzica atunci cand lucrezi, iti poti seta un playlist care sa te inspire.

In functie de programul zilnic, e indicat sa iti organizezi folderele de muzica si podcasturile sau audio-book-urile pe care le asculti frecvent, astfel incat sa iti fie la indemana fie pentru a le conecta la sistemul audio din masina, fie pentru a le asculta la casti, in drum catre o intalnire sau in timpul unui zbor.

Exista foarte multe aplicatii pentru Galaxy S9, mai ales pentru pasionatii de muzica. Daca iti place sa ai cate un playlist pentru fiecare moment al zilei, poti explora playlist-urile create de utilizatori pe Spotify, unul din cele mai populare app-uri ale ultimilor ani. Tidal (aproximativ 10$ pe luna) este un alt app, care se lauda cu un feature care-a devenit destul de popular, acela de a face streaming de muzica high quality, avand o baza de date de peste 25 de milioane de melodii.

Mai poti experimenta si Google Play, Amazon Music, Deezer, Pandora, Napster (fosta Rhapsody) sau Primephonic.

