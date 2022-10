Cum poți scăpa rapid de durerile de cap

Studiile arată că această pastilă poate reduce frecvența migrenelor. Între timp, cele zece milioane de persoane care suferă din cauza migrenelor vor trebui să găsească altă modalitate de a scăpa de aceste probleme. Rachel Ward a spus: „Migrena este adesea asociată cu greață și sensibilitate la lumină și sunet”.

Un sondaj al Fundației Nationale pentru Dureri de Cap a constatat că 87 la sută dintre pacienți doresc un tratament mai bun. Lynsey Hope, în vârstă de 41 de ani, din West Malling, Kent, a suferit din cauza migrenelor încă de la începutul adolescenței. În acest context, Hope a încercat să găsească mai multe soluții pentru a scăpa de aceste probleme.

Un studiu chinez a constatat că acupunctura poate reduce frecvența migrenelor la jumătate. „M-a ușurat să constat că am simțit doar o mică înțepătură.” După o săptămână-două de ședințe, migrenele au început să apară din ce în ce mai rar.

Deși există cercetări limitate cu privire la efectele balsamului de tigru atunci când vine vorba despre durerile de cap, mulți dintre cei care l-au folosit spun că are efectele miraculoase. Acesta conține ingrediente din plante, inclusiv ulei de cuișoare, ulei de cajuput și mentol.

Poziționarea unei pungi de gheață pe frunte, pe scalp sau chiar pe gât poate ameliora durerea. Într-un studiu efectuat pe 100 de bolnavi, 75% au descoperit că terapia le-a oferit o oarecare ameliorare a durerii, care se poate datora unei reduceri a fluxului sanguin.

Importanța exercițiilor fizice

Paracetamolul, aspirina, Ibuprofenul sau Nurofenul se găsesc în farmacii. Toate acestea reușesc să îți amelioreze simptomele, însă nu pentru mult timp. Un studiu de la Clinica de cefalee din San Francisco din 2016 a constatat cum cofeina este mai eficientă față de ibuprofen în combaterea migrenei. Multe tratamente fără prescripție medicală îl conțin, deoarece poate spori efectele medicamentului.

Exercițiile fizice cum ar fi joggingul, înotul, mersul pe jos și mersul cu bicicleta pot fi eficiente în prevenirea migrenei, deoarece stimulează organismul să elibereze substanțe chimice pentru ameliorarea durerii, numite endorfine. „Am decis să fac exerciții timp de 30 de minute, de trei ori pe săptămână. M-a făcut să mă simt mult mai bine și atâta timp cât am băut suficientă apă și nu m-am deshidratat, am avut mai puține dureri de cap”, a spus aceasta potrivit The Sun.