Cum poți naviga pe Google Maps fără acces la internet. Care sunt pașii de urmat

Aplicația Google Maps poate fi utilizată și fără acces la internet, asta dacă vom descărca harta corectă către destinația aleasă.

Cum poți utiliza Google Maps fără acces la internet

Astfel, trebuie să deschizi aplicația Google Maps pe iOS ori pe Android, după care să atingi fotografia de profil situată în partea dreaptă – sus (este necesar să fii conectat la contul Google pentru a funcționa). Apoi, în meniul care va apărea trebuie să apeși pe Offline maps > Select Your Own Map / Hărți offline > Selectează propria hartă. După încadrarea zonei alese atinge butonul Download/Descărcare.

De altfel, descărcarea unei hărți offline se poate face prin tastarea unui oraș sau a unei zone în aplicația Google Maps, urmată de butonul Download/ Descărcare și care va apărea în fereastra de deasupra descărcărilor realizate anterior. Este necesar să fii conectat la o rețea Wi-Fi pentru a descărca harta pe care o dorești.

Cum pot fi descărcate hărți offline din Google Maps

În cazul în care dorești să descărci hărți prin internet mobil, va trebui să accesezi pagina Offline maps /Hărți offline, după care să atingi pictograma Setări din dreapta – sus, atinge When to download offline maps/ Când descărci hărți offline și apoi selectează Over Wi-Fi or mobile network /Prin Wi-Fi sau rețeaua mobilă. După descărcarea hărții vei fi direcționat înapoi la pagina Offline maps /Hărți offline, acolo unde sunt disponibile toate hărțile offline descărcate anterior.

Trebuie spus că în modul offline nu sunt disponibile indicații referitoare la transportul în comun, mersul cu bicicletă sau pe jos, ci doar orientări pentru transportul cu mașina, conform Adevărul.ro.

Google Maps, extrem de folosit în România

În România, două treimi dintre utilizatorii de internet folosesc Google Maps în fiecare lună. Oamenii pot verifica acolo vremea și calitatea aerului din zonele dorite, rute eco-friendly, dar și limita de viteză din anumite locații.

Serviciul Street View este disponibil în România din anul 2010, atunci când au fost expuse imagini de pe 40.000 de km de drumuri. Au apărut apoi și filmări din 30 de orașe, în special cu obiective turistice, precum Salina Turda, Castelul Bran, Cetatea Alba Iulia, Muzeul Național Brukenthal sau Delta Dunării.