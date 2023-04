Cum poți ieși la agățat folosind inteligența artificială. Patru studenți au creat un program care are mare succes la oameni

”Rizz” este un program de dating, care poate vorbi în locul unei persoane reale, cu un alt utilizator al unor programe de mesagerie.

Specialiștii spun că programul poate genera conversații foarte inteligente, și că mai nou este folosit, și de cei care vor să își întâlnească sufletul pereche, sau sunt în căutarea unui partener de discuții.

Programul este capabil să poarte discuții care ar putea fi catalogate ca fiind ”tupeiste” de către un alt utilizator.

De exemplu, la îmesajul „cred că am mâncat în același loc”, aplicația a generat un alt răspuns: „același loc? Oh, chiar așa? Poate că am mâncat din aceeași farfurie, așa cum urmează să facem într-o zi”.

”Rizz” a fost lansat pe data de 12 ianuarie, și are deja peste 130.000 de utilizatori.

Pe 12 ianuarie, anul acesta, un grup de studenți a lansat „Rizz”, un asistent de întâlniri care utilizează Inteligența Artificială.

Un program pentru cei timizi

Unul dintre creatori le-a declarat jurnaliștilor americani, că a avut ideea de a face acest program, pentru cei care sunt timizi și nu pot face conversații, într-un mod ușor.

„Motivul pentru care am creat această aplicație este că experimentăm durerea de a nu ști pe deplin cum să conversăm cu oamenii”, a declarat Zhang, unul dintre fondatori.

Studentul a mai spus va lansa un program care va folosi inteligența artificială, wyd.ai, și care va fi un „prieten empatic din domeniul inteligenței artificiale”.

„Conversațiile sună ciudat de uman și își amintește conversațiile anterioare pe care le-a avut cu tine”, conform celor declarate de Zhang.

„Rizz” se numără printre multe alte instrumente de dating bazate pe Inteligență Artificială care își propun să ajute la întâlnirile moderne, potrivit Alephnews.

”Vă prezentăm Rizz!, programul revoluționar pentru iPhone care vă aduce cel mai avansat model lingvistic din lume la îndemână. Scrieți e-mailuri, mesaje pentru a sparge gheața în aplicațiile de întâlniri și chiar conținut atractiv pentru rețelele sociale într-o fracțiune de timp”, se arată în descrierea oficială a programului.