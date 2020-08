Soții Paul au fost printre cei câțiva participanți la Convenție acostați de protestatari, joi seara, în timp ce plecau de la evenimentul la care Donald Trump a fost desemnat candidat oficial al partidului în alegerile prezidențiale.

A doua zi de dimineață, Rand Paul a oferit câteva amănunte pentru Fox News, afirmând că „nu s-ar mai fi găsit aici astăzi” dacă nu ar fi existat doi agenți de poliție care să-i escorteze pe el și pe soția sa.

Apoi, cei doi soți au participat la emisiunea de vineri seara, de la Fox, realizată de Tucker Carlson, pentru a-și relata mai în detaliu experiența.

„A fost absolut îngrozitor”, a declarat Kelley Paul. „Nu am mai trăit în viața mea așa ceva. Sper ca nimeni să nu trăiască asta. Ne-am simțit complet neputincioși. Înainte de această înregistrare video, pe care cred că ați difuzat-o, arătând cum poliția cu motociclete a creat un fel de baricadă mobilă pentru noi, în minutele dinaintea apariției poliției eram complet încercuiți și înconjurați. Împinși în doi polițiști, care și ei erau înghesuiți de oamenii care urlau în fețele noastre, strigau că o să ne distrugă și «Say Her Name» (o nouă campanie Black Lives Matter care pretinde că protejează femeile de culoare de discriminare – n.r.).”

Și soția senatorului a continuat:

„La început, am încercat să mă uit în ochii lor și să găsesc un motiv rațional sau să văd o ființă umană, dar am înțeles că ei nu ne priveau pe noi ca pe niște ființe umane. Eram simpatizanți ai lui Trump așa că ne disprețuiau groaznic.”

Kelley Paul i-a spus lui Tucker Carlson că crede că „s-ar fi putut înțelege” asupra unor aspecte, dacă ar fi avut ocazia să se așeze să discute despre „conținutul reformei penale” propuse de soțul ei.

„Dar în acele momente erau doar o gloată însetată de sânge, am crezut cu adevărat că ne vom pierde viețile. M-am temut că cineva va arunca cu o cărămidă. A fost cel mai îngrozitor moment din toată viața mea.”

Rand Paul just got chased by a crowd back to his hotel, after leaving the White House from Trump’s Republican Party Nomination #DC #DCProtests pic.twitter.com/h1kPcZG1jh

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 28, 2020