3 noiembrie

Cum poate să piardă Donald Trump alegerile. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

Nimic în „kalendar” iar în calendarul creştin ortodox avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima (sper să-l fi scris corect), un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Trece vremea, trece…

Am primit corespondență de la un prieten francez. Din insula Mayotte. Arhipelagul Comores, undeva, în Oceanul Indian, pe lângă Madagascar. La dracu cu cărţi, Doamne, iart-mă! Nu ştiu exact situaţia din zonă, nu am fost pe acolo. Centrala de externe mă trimetea în țări în război, sau cel puțin cu o epidemie de Ebola, nu în paradisuri tropicale. Aşa că am intrat pe Skype cu Conrad (este din Alsacia, probabil că părinţii lui vorbeau nemţeşte) şi l-am întrebat ce l-a apucat de s-a dus tocmai acolo. Cu afaceri. Investiţii. Conrad mi-a zâmbit şi mi-a spus că nu a părăsit teritoriul Franţei – insula, de fapt un amărât de arhipelag, face parte din Franţa, este al 41-lea departament. Ca monedă are euro şi sifoneză cu mult sârg fonduri europene.