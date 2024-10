Social Cum ne arată câinii că nu vor să fie mângâiați. Semnalele sunt clare







Un expert canin a împărtășit semnele de avertizare puțin cunoscute prin care câinii ne arată că sunt nefericiți. Astfel, ar trebui să încetezi imediat să îl mai atingi.

În timp ce câinii sunt creaturi strălucitoare, superbe și iubitoare, este întotdeauna important să ne amintim și să respectăm faptul că sunt animale.

Și cum nu pot exprima vocal când sunt nefericiți, o vor arăta în alte moduri. Uneori pot fi agresive, putând chiar să vă rănească dacă se simt speriați sau amenințați.

Șase semne subtile

Bronagh Daly, dresor canin certificat și proprietar al Five By Five Canine, a împărtășit acum șase semne subtile la care trebuie să fim atenți la animalul de companie. Ci care ar putea indica că ar trebui să încetăm imediat să îl mai atingem.

Pe TikTok, ea a împărtășit cu cei 509 000 de urmăritori ai săi cele șase simptome la care trebuie să fiți atenți. Și a explicat ce măsuri ar trebui să luați dacă le observați.

Lipsa de reacție

Bronagh a spus: „Dacă mângâiați un câine și brusc vedeți sau simțiți că nu se mai mișcă, îndepărtați mâna.”

„Dacă mângâiați un câine și simțiți mușchii încordându-se sub mâna dumneavoastră, îndepărtați imediat mâna.”

„Dacă mângâiați un câine și îl puteți auzi inițial respirând și dintr-o dată devine foarte tăcut, îndepărtați mâna”, a împărtășit Bronagh.

Gâfâitul puternic

„Deși acesta este opusul, dacă mângâiați un câine și dintr-o dată începe să respire greu, îndepărtați din nou mâna.”

„Vibrațiile sunt, în general, precursorul unui mârâit”, a explicat Bronagh, care a recomandat îndepărtarea mâinii de câine și îndepărtarea.

Ea a continuat: „Dacă simțiți că se înclină sau se îndepărtează, înlăturați mâna. Puteți vedea apoi dacă decide să se reangajeze. Dar dacă nu o face, lăsați-l în pace.”

Răspunsuri diverse

Sfatul de expert al lui Bronagh a primit răspunsuri mixte. Mulți oameni au declarat că animalele lor fac toate aceste lucruri. Un utilizator a scris: „Câinii mei vor face fiecare dintre aceste lucruri, dar când nu-i mai mângâi, își vor pune laba pe mine cerându-mi să-i mângâi mai mult.”

Altcineva a scris: „Câinele meu vibrează când este foarte emoționată. Îi spun cuvântul ei preferat „plimbare” și imediat începe să vibreze”, informează mirror.co.uk