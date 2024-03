Social Cum justifică un medic primirea de „atenții”. Primește bacșiș, ca ospătarii







Un medic a inventat o diferență între șpagă și mulțumire. El a declarat că nu refuză cadourile pacienților și că nu i se pare imoral să primească „mici atenții” de la pacienți. El susține că șpagă ar fi doar dacă se dă înainte de operație, în timp ce mulțumirea vine după ce se vede că totul a decrus cum trebuie.

Explicația unui medic

„Salut, medic aici. În capul meu, șpagă se ia înainte de actul medical și îl condiționează; iar mulțumirea se dă după actul medical fără să îl afecteze în vreun fel pe acesta.Personal șpagă nu iau și tratez toți pacienții la fel, fie că sunt săraci sau cu pile. În schimb, cadouri non monetare precum un vin de țară sau o brânză de burduf am mai primit când veneau pacienții la consult post operator. Este imoral ce am făcut? Cum la mecanic după ce schimbă roata sau la chelner după ce îți aduce mâncarea, îi dai 15 lei. Nu este la fel și la medici?”, a întrebat acesta pe Reddit.

Oamenii se revoltă

Mulți oameni au spus că mulțumirea este tot șpagă și că medicii nu trebuie să accepte cadouri de la pacienți. Ei au declarat că doctorii trebuie să se mulțumească cu salariile lor.

„Sincer, un pic... da. Nu în totalitate vină ta. Nu trebuiau ei să vină. Personal nu dau bani. Nici ca șpagă, nici că mulțumire. Toți trebuie să fim responsabili pe muncă noastră pe care ne.am angajat s.o facem. E jobul tău. 'Do your god damn job”. Și asta e un citat din Dr House. Că nu sunt salariile meritate... asta este adevărat. Dar... nu este problema mea să rectific salarii inechitabile. Fiecare este responsabil de ceea ce câștigă el.”„Până nu va opriți din luat ei nu se vor opri din dat, personal nu dau nimic, oriunde aș fi”“Tot șpagă se numește. Și ai libertatea să refuzi. Tot pe subiect dar pe alt domeniu, o știre de zilele trecute spunea cam așa: Polițiștii din România au primit mămăligă, centrale termice, roi de albine sau 15 fripturi drept mită. Meseria ta este plătită.”

Este ilegal să facă asta

Alți oameni au spus că este ilegal să accepți cadouri de la pacienți și că aceștia trebuie să înțeleagă că nu este bine ce fac. Ei au declarat că multe persoane au dosar penal pentru niște brânză și găini și că doctorii nu pățesc nimic.

„Colegă, cum o dai, tot ilegal e. Intră la primirea de foloase necuvenite. Deci, nu iei nimic. Unul s-a găsit cu dosar penal pentru niște brânză și găini - deci, nu mai primești absolut nimic. Îi trimiți acasă cu găinile lor cu tot, să le care după ei prin tren, poate așa se mai învață minte. Nici înainte nu primești, nici după, nici bani, nici măcar o ciocolată. Justiția de la noi nu e-n stare să diferențieze. Nu primești nimic, și îi trimiți înapoi acasă cu rețeta și atât.”