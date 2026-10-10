Pe măsură ce temperaturile încep să scadă, locuința trebuie pregătită pentru lunile reci, iar verificarea sistemului de încălzire ar trebui să fie printre primele lucruri de pe listă. O centrală verificată la timp, caloriferele pregătite corespunzător și o locuință bine izolată pot face diferența atunci când încălzirea este folosită zilnic. Nu este indicat ca toate aceste lucrări să fie lăsate pentru momentul în care temperaturile ajung brusc la valori scăzute. O verificare făcută din timp poate identifica eventualele probleme și permite remedierea lor înainte ca centrala să fie solicitată intens, potrivit The Guardian.

Înainte de începerea sezonului rece, proprietarii ar trebui să verifice data ultimei verificări tehnice și termenul la care trebuie realizată următoarea.

Pentru centralele termice de apartament, verificarea tehnică periodică se efectuează, în mod obișnuit, la un interval de doi ani, însă proprietarul trebuie să țină cont de termenul înscris în documentele aparatului și să solicite intervenția unei persoane sau a unei firme autorizate.

O verificare făcută la începutul toamnei poate fi o alegere practică, mai ales pentru cei care vor să evite situația în care centrala este pusă în funcțiune după o perioadă lungă de pauză și apar probleme tocmai când temperaturile de afară scad.

În timpul verificării tehnice sunt analizate mai multe componente ale instalației, astfel încât aparatul să poată funcționa în condiții corespunzătoare. Specialistul poate verifica elementele de siguranță, starea componentelor, arderea și evacuarea gazelor, precum și parametrii de funcționare ai centralei.

Proprietarii nu ar trebui să încerce să repare singuri componentele centralei sau să facă modificări la instalația de gaze. Pentru astfel de intervenții trebuie apelat la personal autorizat, iar lucrările trebuie realizate potrivit cerințelor tehnice aplicabile.

Pregătirea locuinței pentru sezonul rece nu se limitează la centrală. În cazul locuințelor alimentate cu gaze naturale, trebuie urmărite și termenele pentru verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor, operațiuni care sunt distincte de verificarea tehnică a centralei.

Este recomandat ca proprietarii să verifice documentele pe care le au și să se asigure că aceste operațiuni sunt efectuate la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, prin intermediul operatorilor autorizați.

După câteva luni în care instalația de încălzire nu a fost folosită, caloriferele pot avea nevoie de aerisire. Dacă un radiator se încălzește neuniform sau partea de sus rămâne rece, în timp ce partea inferioară este caldă, una dintre cauze poate fi acumularea de aer în instalație.

După aerisirea caloriferelor este bine să fie verificată și presiunea din instalația de încălzire, urmând indicațiile producătorului centralei. Dacă presiunea nu se menține la nivelul recomandat sau apar în mod repetat probleme, este indicată o verificare realizată de un specialist.

O locuință poate pierde o cantitate importantă de căldură dacă ferestrele și ușile nu mai asigură o etanșare corespunzătoare. Garniturile îmbătrânite, spațiile dintre toc și perete sau zonele prin care pătrunde aerul rece pot contribui la creșterea necesarului de încălzire.

Înainte de venirea iernii, este util să fie verificate aceste zone și, dacă este cazul, să fie înlocuite garniturile deteriorate sau remediate problemele de etanșare. În același timp, caloriferele ar trebui să rămână cât mai puțin obturate de mobilier sau obiecte voluminoase, pentru ca aerul cald să poată circula corespunzător în încăpere.

În locuințele în care există sobe, șeminee sau alte surse de încălzire care folosesc sisteme de evacuare, verificarea acestora este la fel de importantă. Coșurile și canalele de fum trebuie întreținute și curățate potrivit cerințelor aplicabile, astfel încât evacuarea să se realizeze corespunzător.

Orice miros neobișnuit, zgomot suspect, oprire repetată a centralei sau modificare inexplicabilă a modului în care funcționează instalația ar trebui tratată cu atenție și verificată de un specialist.

Cel mai bun moment pentru verificarea centralei și pregătirea locuinței este înainte ca temperaturile să scadă semnificativ și încălzirea să fie folosită permanent. În acest fel, eventualele defecțiuni pot fi descoperite și remediate înainte de perioada în care sistemul de încălzire este cel mai solicitat.