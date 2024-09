Justitie Cum își întreține familia Florian Coldea, rămas fără funcții înalte







Florian Coldea este inculpat în dosarul generalilor SRI și se află sub control judiciar. Pe parcursul măsurii, acesta are obligația de a respecta o serie de interdicții. Cu toate acestea, fostul șef SRI are dreptul să lucreze pentru a-și întreține familia. Astfel, fostul consilier al lui Edi Rama predă cursuri de „Instituții române de securitate națională” la SNSPA.

Florian Coldea predă la SNSPA

În prima parte a lunii septembrie, măsura controlului judiciar a fost prelungită de Curtea de Apel București. Măsura nu îl vizează doar pe Florian Coldea, ci și pe Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă, care sunt acuzați de trafic de influență.

Ulterior, aceștia au contestat decizia. Conform deciziei magistraților, cei trei au dreptul să lucreze și să își întrețină familiile.

„Inculpații pot desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României pentru a-şi întreţine familiile”, se arată în decizia Curții de Apel.

A luat parte la sesiunea de restanțe

Florian Coldea figurează pe lista profesorilor din Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană de la SNSPA. Fostul șef SRI predă cursuri de „Instituții române de securitate națională”.

Recent, acesta a participat la sesiunea de restanțe, măriri și reexaminări, care are loc în fiecare toamnă.

Fostul prim-adjunct al directorului SRI apare pe lista profesorilor examinatori, care au fost repartizați pentru această sesiune, arată Fanatik. Astfel, acesta a examinat studenții pe data de 2 septembrie, când au fost programate restanțele, dar și pe 4 septembrie, la reexaminări.

Florian Coldea nu renunță la locul de muncă. Cât plătesc studenții care nu trec examenele la materia lui

La secțiunea „forma de reexaminare”, în dreptul lui Florian Coldea este trecută platforma moodle, arată sursa. Astfel, acesta a reușit să își desfășoare activitatea prin intermediul online-ului.

Pentru a accesa platforma respectivă, profesorii trebuie să aibă un cont activ. Studenții care nu trec examenele sunt nevoiți să achite taxa pentru restanțe, care ajunge la 80 de lei.