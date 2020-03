Ca să-i deptermine pe cetățenii orașului Chennai să conștientizeze gravitatea pandemiei viruslui Covid-19, un poliţist a ales să poarte pe cap, în timpul serviciului, o cască al cărei design imită aspectul specific al noului coronavirus.

„Casca Corona”, denumită astfel, a fost realizată de un artist plastic, dintr-o fostă cască de motociclist spartă.

Chennai Cop wears a corona like helmet and stop motor bike riders and ask them to stay home. 🦠😄😭 (recd as a fed) Too good! pic.twitter.com/HSHWK4RzAG

— 🇮🇳 Srini Swaminathan🇮🇳 (@srini091) March 27, 2020