Iar în afaceri, asta echivalează cu dezvoltarea continuă, căci piața este în mișcare și, cine nu se adaptează, are numai de pierdut. Așa or fi gândit și vrăjitoarele la sfârșit de lună, când își făceau bilanțurile și le dădea cu sold negativ.

Și, fiindcă s-a deșteptat românul (sau, poate, concurența prea mare a dus la suprasaturație pe piața magiei), „fetele” Mamei Omida au luat drumul străinătății, acolo unde sunt mai mulți naivi, pardon, oameni convinși că viitorul se citește în palmă, ghioc, cărți de tarot, fire de iarbă & so on.

Obligate să își facă un upgrade, vrăjitoarele au investit în „dezvoltare personală” și s-au pus pe învățat limba engleză. Pasul doi – tot mai multe dintre ele stăpânesc mediul online, au conturi pe rețelele de socializare și comunică „live” cu potențialii clienți care le vizitează paginile, scrie spynews.ro.

Cei mai mulți sunt din Marea Britanie, căci lira sterline are în continuare un curs bun. De exemplu, vrăjitoarea Esma se simte liberă să-i …vrăjească pe englezi, mai ales că niciunul dintre ei nu-i cunoaște trecutul și habar nu are că, printre prietenii săi virtuali mai sunt și distinșii „băieți” ai clanului Duduianu. Vrăjitoarea Esma învârte cărțile de tarot pe sub ochii fascinați ai englezilor, le promite câte-n lună și în stele, îi seduce din două, trei fraze rostite perfect. Iar pentru a le dezvălui viitorul, îi invite să o contacteze în privat, unde „ușa” se deschide numai pentru cine plătește câteva mii de euro.

