Gina Pistol a vorbit fără rețineri despre viața sa cuplu, în cadrul unui interviu la „Acces Direct”. Prezentatoarea emisiunii „Chefi la Cuțite” a spus că ține enorm la curățenie, iar atunci când face ordine în vila iubitului său, Smiley, durează șapte ore până termină tot. Mai în glumă, mai în serios, ea a spus că se transformă într-o teroristă dacă partenerul ei își ia ceva să mănânce pe canapea.

„Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet (n.r.- printre acestea se numără și intervenția în cadrul emisiunii lui Selly de pe YouTube, când Smiley le-a întrerupt discuția). Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, a dezvăluit Gina Pistol.

„În pandemie, i-am sunat pe Florin și pe Sorin să-mi spună cum să fac vită, pentru că nu știam și iubitul meu mănâncă mai mereu, eu nu prea. Înainte să fiu în emisiune nu știam că există mai multe cuțite, aveam trei cuțite acasă, toate la fel. Acum am o colecție de cuțite”, a mai relatat prezentatoarea show-ului culinar „Chefi la Cuțite”.

De asemenea, și Smiley a vorbit despre relația cu Gina Pistol și despre perioada de izolare care, culmea, pentru ei a funcționat foarte bine în cuplu.

„A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere. Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta. A fost tare că perioada de după întoarcerea din America am petrecut-o cu doi dintre colegii și prietenii mei de la Ha și a fost ca o tabără băiețească în care am făcut muzică, ne-am jucat FIFA, am mai făcut câte un grătar, am mai cântat.

A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult”, a spus artistul.