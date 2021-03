29 martie

Cum duce Bill Gates omenirea la extincție. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Marina Sirtis, Lucy Lawless, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

Pe 29 martie se pomenesc „sfinţii mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi alţi mulţi, împreună cu ei” – Vieţile Sfinţilor. Nimic în ”Kalendar”.

Încă o zi de lucru pentru poporul nostru de ţărani, ciobani şi crescători de vite. Ăştia suntem şi ar trebuie să ne mândrim! Noi nu am omorât o sută de milioane de azteci ca să le furăm aurul, nu am împuşcat pe nativi, pe pieile roşii, cum le spunem noi, ca să le furăm pământurile, nu am dezlănţuit războaie mondiale, nu am exterminat sistematic popoare întregi cum au făcut englezii, cei mai nemiloşi şi cruzi colonialişti, nu am ars evreii în cuptoare, nu am împuşcat cinci mii de ofiţeri într-o poiană, aşa, din joacă, nu am cucerit, nu am omorât pe nimeni. Ne-am mai zburlit şi noi din când în când ca şi copilul cel cuminte bătut mereu de derbedei. Sau trebuia să facem toate blestemăţiile astea ca să avem şi noi un loc în lume? Ai cui este Lumea asta, a Lui Dumnezeu? Bună întrebare!

În primul rând trebuie să precizez ceva! Mai mulţi cititori, mi-au scris pe adresa mea de email, că nu răspund la corespondență pe Facebook. Am un cont de FB unde pun, de fapt, postarile soției mele. Un cațel de adoptat, o pisicuta de găsit, un concert de ascultat pe net, chestii culturale. Eu nu am viață pe FB, sunt doar o oglindă, nu răspund la corespondență, cum nu răspund nici pe email. De fapt am facut contul de FB ca sa pot intra cu un programel istet pe toate conturile, care mi se năzare, să mai aflu ce și cum în varainata FB. Nimic și nimeni nu poate fi protejat pe net!

„Cute, but wrong!” Vorba, parcă, din Two Stupid Dogs. Personal m-am plimbat suficient prin poienile de lângă Langley ca să ştiu exact la ce să mă aştept de la „reţelele de socializare”.

Cum zicea Philip Marlowe în „Somnul de veci” : ”Mai băieţi, eu nu vreau să fiu „protejat”, mă lăsaţi în durerea mea!”

Astăzi nicio poveste, nimic despre Lupul Şchiop, nu o să vă spun ce făceau dacii, nici măcar gepizii, sau cumanii, nu o să vă spun cine l-a împuşcat pe Kennedy, unde sunt conturile lui Ceauşescu, nu o să rup „omerta” despre povestea comerţului exterior românesc, nu o să spun nimic despre aventurile mele din 54 de ţări, despre proiectul de eugenie „Castor şi Pollux”, despre colegii mei de la Liceul nr. 24, de clasa specială de fizică, despre Olimpiade, despre cum am devenit membru Mensa International, despre afaceri cu energie, petrol, baraje şi troleibuze, prietenii cu emiri şi femei cum nu aţi văzut şi nici nu veţi vedea, cum am căutat comori doi ani în deşert și sub ocean, cum am căzut cu avionul în Africa şi am avut 29 de accidente de maşină din care altul nu ar fi ieşit cu viaţă. Cum am prieteni în toate colţurile lumii, poate la Polul Sud, nu, ba da, mi-am amintit pe cineva… Poveşti adevărate, pe care parcă am o reţinere să vi le spun. Am trăit aşa de intens, cât toți oamenii dintr-un orăşel, la un loc. De aceea iubesc viaţa şi vă respect pe domniile voastre, dragi cititori. Dar mi-aş da viaţa imediat şi fără regrete pentru un ideal înalt, pentru libertate, patrie, familie şi prieteni! De fapt era să se întâmple de vreo trei-patru ori până acum, dar am ”baraka”! Apoi, am, de zece ani de zile, cățelușele de crescut.

Dar vă rog să citiți ceea ce a scris bunul doctor Mercola: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/28/vandana-shiva-on-bill-gates-empires.aspx?ui=affafedae29c7defa73d668c976965af1dd28b0d26a12505b7ae4825c6a43188&sd=20130306&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210328&mid=DM835970&rid=1117910513. Are cam zece pagini, cu titlul ”How Bill Gates Is Driving Humanity Toward Extinction”. Nu am reușit să fac un digest, iar zece pagini ar fi fost cam mult, nu-i așa?

Se caută un țap ispășitor și Bill Gates este unul convenabil. Îmi amintesc de o convorbire cu un evreu important, pe vremea aceea, anii 90. Eram pe o terasă, la Haifa, discutam diverse și beam bere rece Goldstar. A venit vorba și de Bill Gates, Microsoft și programul Windows, parcă 95, sau 98, ce tocmai fusese lansat pe atunci. Dani, prietenul meu, s-a cam întunecat la față. A vorbit tare urât despre Bill. Cred că știa ce spune, doar era mare la Institut.

Fiind ziua de naștere a Marinei Sirtis, să-i spunem La Mulți Ani!, cred că este nimerit să mă uit la un episod, sau două, din ”Star Trek TNG” unde joacă, cu mult talent, rolul unei empate betazoide, Deanna Troi. Cu speranța, cu ceritudinea, astăzi fiind mâine, că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 29 martie 2021

BERBEC Ai şansa să primeşti un dar neaşteptat, care îţi schimbă brusc starea de spirit. Eşti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Azi iţi cad cumpărături, dar nu din orice fel ci cauţi ceva ca să te aperi de monotonia cenuşie şi mediocritatea care te înconjoară. Ceva frumos, colorat viu şi care nu este făcut în China! Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide. Credendo Vides! Renunţarea este recunoaşterea eşecului. Veştile pe care le primesti iţi dau o imagine buna asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre Berbeci: solutia legala pe care o asteptati o sa mai intirzie ceva timp, din cauze “obiective”, dar nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună!

TAUR Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Ai mai toata ziua bine aspectata de stele, aşa că profita ca sa obtineti ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Este o zi vesela si optimista, plină de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a colegilor. Unii Tauri au de ales, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei fixe de categorie grea : acţionaza si nu vei greşi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat. Pe total, o zi obişnuită in care rutina începe chiar să te distreze.

GEMENI Fii sincer şi recunoaşte, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute, măcar astăzi! O zi în care nu trebuie să faci schimbări, acasă sau la serviciu! Azi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie. O zi care pare excelenta pentru tine. Sau pentru unul dintre Gemeni. Niciodată amândoi nu pot fi mulţumiţi, pentru că unul este muritor iar celălat este imortal. La serviciu este OK, îti prieşte orice discuţie la o cafea şi faci planuri de viitor cu colegii şi chiar cu şeful pentru primăvara asta capricioasă şi pentru Sf.Paşti, care par aşa de departe!

RAC Schimbările la care te gândeşti azi provin din dorinţa ta de confort. Totuşi trebuie să fii mai realist şi să planifici ceea ce vrei să faci în funcţie de banii şi mijloacele pe care le ai. Poţi să incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada. Aşa trece ziua mai repede si afli ce idei au si colegii de la serviciu sau, mai pe seară, membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi profesional, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Eşti neatent, probabil din cauza oboselii. Nu te lăsa vampirizat în continuare de patroni, şefi şi alţii care trăiesc de pe urma muncii tale. Nici de cei care vin la tine cu mâna întinsă! La serviciu ca si acasa ta intampina un amestec asortat de treburi urgente care aşteapta hotărîrile şi actiunile tale energice. Insa, prudenţa şi calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. Fii atent la ce mănânci, mai ales dacă mănânci în oraş. Evită enervarea înainte de masa. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute. Configuratiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ Vrei să arăţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri astăzi să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat! Speculatiile financiare sunt prost influenţate astazi, asa ca nu este o idee prea buna sa dai sau sa primeşti bani cu imprumut. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de luni, 29 martie, cand trebuie să schimbi ceva, la serviciu sau acasă. Este o zi bună, dar evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate ca iţi place să rezolvi lucrurile clar si net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie.

BALANŢĂ Ziua de azi este sub semnul grabei şi lipsei de timp. Ca un făcut, totul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Comunicarea suferă. Nu te enerva inutil, concentrează-te pe mesaj! Unele promisiuni ale altora pe care tu le iei drept garanţii te fac să sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de rabdare. Primeşti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia şi energia te te fac un companion foarte placut. Eşti foarte constient de valoarea efortului tău de a oferi armonie celor din jur. Roadele acestei silinte se vor vedea in curind si vei fi incantat de rezultate: zâmbete şi flori! Dedică ziua celor dragi. Căldura sufletească şi vorbele bune de azi vor aduce „dividende” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii din zodia Balanţei: bineinţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Tot ceea ce începi astăzi este favorizat de o configuraţie benefică a Cosmosului.

SCORPION Astăzi eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ţi se pun prea multe sarcini pe umeri. Situaţia te bucura pentru că ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile tale pasiuni. Zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tau te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! In sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni. Profita cu entuziasm si sună sau vezi pe net de toţi prietenii de care ai cam uitat de o perioada de timp. Domeniile prietenilor şi ale relaţiilor de familie sunt astazi bine aspectate şi sprijinite favorabil de Cosmos! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, în dragoste nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem! Totuşi, astăzi eşti vesel şi draguţ cu cei din jur, pentru că, în sfârşit, te-ai odihnit suficient. Primeşti veşti bune despre nişte bani.

SĂGETĂTOR Vine soarele şi pentru tine daca esti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa! O zi plina de hotarari intelepte: sa te lasi de fumat, sa slabesti, sa nu mai cheltuiesti aiurea banii, sa nu mai pierzi noptile! Sezi si cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripita si trebuie sa te opresti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita astazi ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se intoarce inzecit. O zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care ramân acasă este o zi relaxantă în care poţi să pui ordine în bibliotecă. Daca n-ai bibliotecă, sterge DVD-urile de praf. Dacă n-ai DVD aranjeaza discurile de vinyl si casetele. Daca nu ai nimic din inventarul menţionat, atunci ai o problemă!

CAPRICORN Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, mai ales spre seară. Nu pleca la drum lung, dar la un spectacol, un film nou, pe net, da! Zodia îţi indica o zi de luni cam monotona. Insă o seara placuta si relaxanta, acasa, cu cei dragi. Astăzi, trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reuşitei în viaţă: sa te comporţi ca şi când totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informatie, despre un loc de munca mai, cu un salariu mai buna si cu un pachet de avantaje imbietor. Totusi sfatul astrologului este sa nu schimbi locul de munca pentru că ultimii angajati sunt primii concediati, exceptie face faptul daca ai dat un concurs pentru respectiva poziţie. Luni este zi de cumpărături de completare după consumul din weekend. Ţi-ai făcut nişte stereotipuri de comportament şi asta nu este rău – te apără de surprize neplăcute. Hic leones!

VĂRSĂTOR Ultima zi de luni din martie este foarte agitată şi plină, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi atitudinile utopice. Astăzi ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsă de interes a anturajului faţă de interesele tale. Un procent din Vărsători au o zi buna plina de realizari, succese urmare eforturilor trecute. Ai impresia de „déjà vu” in aceasta lume unde totul se repetă. O după-amiază plăcută şi relaxantă, după o dimineaţă obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţina lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente! Un procent din Vărsători au praguri de trecut – pentru ei este o zi cam obositoare, in care nu poţi să gaseşti un minut de relaxare. Toata lumea vrea să discute cu tine sau iţi cere câte ceva. Horoscopul iţi indica un dar neaşteptat, aparent fără nici o legătură. Dar poate fi ceva întâmplător?! Deja vu, repet!

PEŞTI Începi cu dreptul săptămâna şi chiar de dimineaţă vor fi nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Încet-încet te faci de neînlocuit! Atenţie, să nu intri într-o rutină care te limitează! O zi plină de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Peşti care işi desfaşoară activitatea in sanatate sau educatie. Sfatul este valabil pentru toată lumea dar se adresează in ziua de luni, 29 martie, în special unui procent dintre Peşti: nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce aţi evaluat situaţia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! Ţi-ai planificat destul de bine treburile. Un apropiat îţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre Peşti este zi de cumpărături. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.