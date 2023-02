Cum au influențat jocurile politice parcursul lui Constantin Bursuc, președinte PNL Dorohoi. Din candidat liberal, la candidat independent și înapoi în partid

De asemenea, în 2016, la Primărie adunase 17,4%, al doilea cel mai bun rezultat al liberalilor după ’89. Cu toate acestea, pentru că a fost înfrânt de PSD, a considerat că e mai bine să facă un pas înapoi din partid.

Deși provenea din rândul vechilor liberali, în 2020 a ajuns să candideze independent atât la Primărie, cât și la Consiliul Local. Constantin Bursuc a povestit într-un interviu cum a luat decizia de a candidat singur în 2020, deși nimic nu era plănuit.

Din rândul liberalilor vechi, la candidat independent

„În 2019, de mai multe ori, că am fost și în Biroul Politic Județean și le-am spus: dlor, dacă vă pot ajuta cu ceva la Dorohoi, vă stau la dispoziție. Și tot am stat la dispoziție. Iar cineva mi-a spus: «decât să încurci, mai degrabă lasă așa, oricum nu contează». Cel mai tare m-a durut când a spus că, «oricum nu contează».

Era cu o săptămână înainte de depunerea candidaturilor. Atunci am luat decizia. Mai era o săptămână de precampanie, toată lumea avea bannere și eu nu aveam. Și am mers la cineva și am spus: vreau să fac și eu că e precampanie, să pun și eu că toată lumea are bannere prin oraș. «Dar mai ai o săptămână». Pune-le mă, lasă să știe lumea că și eu candidez!”, a povestit liberalul.

La alegeri, Bursuc s-a înfruntat cu Valerian Andrieș, candidatul liberalilor provenit din fostul PDL. Singur, Constantin Bursuc a obținut 8,99% la Primăria Dorohoi, la doar 0,66% de viceprimarul în funcție și 5,71% la Consiliul Local. S-a clasat atât în competiția pentru primar, cât și în cea pentru CL, pe locul al patrulea, devansând partide precum USR și PMP, ambele parlamentare la acea dată.

Chemat înapoi de PNL

După ce au realizat greșeala, PNL-iști l-au chemat înapoi în partid pe Constantin Bursuc, iar după un an de negocieri a fost mai întâi numit președinte interimar al PNL Dorohoi, pentru ca în decembrie să fie și ales.

Toate s-au întâmplat după ce Valerian Andrieș a trebuit să aleagă între funcția de manager al Spitalului Municipal Dorohoi și cea de președinte liberal al organizației municipale.

„După doi ani am revenit totuși în barca liberală pentru că acolo m-am regăsit tot timpul și tot timpul n-am făcut altă politică decât cea liberală și prin activitatea mea, adică eu sunt om din business, vin din mediul economic și acolo mă îndrept”, a mai spus Constantin Bursuc

Întâmplarea face ca Andrieș să fi fost numit, în 2020, cu puțin timp înainte de alegeri, director al Spitalului Municipal Dorohoi chiar de primarul PSD Dorin Alexandrescu.

Medicul Valerian Andrieș neagă zvonurile despre o posibilă înțelegere cu PSD

În replică, medicul Valerian Andrieș susține că nu a existat niciodată o înțelegere între el și primarul PSD prin care să i se dea conducerea spitalului, iar edilului calea spre obținerea unui nou mandat.

„Este o mare prostie, eu atunci în campanie nu eram director (campania din 2016 – n.r.). Sunt director doar de doi ani, acum sunt pe al treilea an, în iunie împlinesc trei ani. În campanie nu eram director, eram doar medic. Iar când am fost numit director de dl primar m-am simțit onorat că a venit și mi-a solicitat să fiu director ținând cont de faptul că am mai fost directorul acestui spital timp de opt ani”, a explicat acesta, potrivit botosaneanul.ro.