Cum arată Corina Caragea în costum de baie. Prezentatoarea și-a pus fanii pe jar

Corina Caragea a luat o pauză de la PRO TV și a plecat într-o vacanță de lux în Mauritius. Prezentatoarea a postat mai multe fotografii cu plajele cu apă cristalină,cu Parcul și Rezervația Naturală Casela, dar și cu ea în costum de baie.

„Nu știu cum au trecut primele trei zile din vacanța mea. M-am cazat pe partea de nord-vest a insulei, opus față de prima mea vizita aici, acum 6 ani. Am descoperit plaja senzațională, un hotel de nota zece, apusuri pictate incredibil pe cer și scufundate in Oceanul Indian.

O să îmi fie dor și de diminețile când mă trezea concertul păsărilor ascunse în palmierii din grădina camerei mele, oglindiți perfect în piscină. Au trecut doar trei zile, nu am plecat încă, dar deja visez când să mă întorc”, a scris Corina în dreptul fotografiilor postate pe contul de Instagram.

Corina Caragea, una dintre cele mai longevive prezentatoare

Pe 7 iulie, Corina împlineşte 18 ani de când a apărut în direct, la Pro TV. Vedeta a recunosut că nu a fost ușor, dar că se bucură că a luat decizia de a lucra în televiziune: „Dintii îmi clănţăne, literele o iau la galop în faţă mea mai ceva că Bolt în cursa de 100 de metri, reflectoarele parcă sunt un solar sau am doar eu impresia că obrajii stau gata-gata să ia foc?? Oare se vede? Oare mă vede cineva? Câteva milioane de perechi de ochi? Sau poate da Domnul şi nu s-au trezit aşa mulţi oameni la ora asta. Poate nici nu mă observă.

Sau poate le-a picat curentul. Cum, s-a terminat deja?? Când? Primul meu jurnal la PROTV a trecut ca si cum as fi clipit o data. Dar pleoapele mele aveau fiecare cate un kilogram. Un kilogram de ganduri, emotii, lacrimi ce stateau sa se rostogoleasca. Nu stiu in ce unitate sa masor emotiile. Nu stiu ce am zis, cate balbe am scapat sau in ce parte mi-au plecat degetele pe hartiile cu stiri. Cine sa mai doarma dupa? Atunci a fost noaptea cea mai lunga. Ce de jurnale am citit pe tavan.”, a scris Corina Caragea pe blogul său.