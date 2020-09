Desigur, fanii se holbează ca peștii la momeală și dau lik-uri cu nemiluita, vorba cuiva, „fără număr”.

Bineînțeles sunt și unii fani care nu au imaginația incandescentă.

Cântăreața știe cum să le atragă atenția fanilor săi de pe rețelele de socializare. Aceasta le-a făcut o surpriză admiratorilor săi și a publicat o fotografie în care apare goală în cadă, având trupul acoperit doar de flori.

„Aș încerca și cu fructe”, a scris Lora în dreptul fotografiei care a adunat mii de like-uri și zeci de comentarii.

”A venit toamna. Floricelele alea nu se mai usucă să cadă?”, ”Răpitoare din Carpați”, ”Super sexy”, ”Superbă”, ”Frumoasă”, ”Minunată, ai un corp divin”, ”Ești de-a dreptul adorabilă”, ”Ce romantic, ce frumos”, ”Oriunde ai fi, înfrumusețezi locul”, ”Splendidă”, sunt mesajele primite de Lora de la prietenii virtuali.

Lora are 38 de ani și este cântăreață de muzică pop-dance. S-a născut în Vaslui și a absolvit liceul „Sfânta Maria” din Galați. În ceea ce privește viața personală, Lora a fost căsătorită cu comediantul Dan Badea, însă povestea lor de dragoaste nu a avut un final fericit. După doi ani de mariaj, pe 13 octombrie 2014 cei doi au divorțat oficial. În prezent, Lora formează un cuplu cu Ionuț Ghenu.

De curând, Lora a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în perioada în care a stat în Bali. Vedeta a fost blocată în Bali timp de mai multe luni din cauza pandemiei de coronavirus.

„A venit un șarpe veninos foarte rar într-o noapte, spre lumină. Ni s-a spus că e un semn. La trei zile după această experiență, trei dintre amicii noștri, inclusiv Cristi, au făcut febra dengue, un virus foarte puternic. M-am rugat să nu ne îmbolnăvim toți în același timp. Am avut și eu, e foarte periculos, dar am scăpat cu bine. Nu am vrut să se panicheze cei de acasă”, a spus cântăreața.

”Nu era covid. Era febra dengue. Un virus foarte periculos. Am fost la analize. Doctorița a spus să ne rugăm să fie covid și nu dengue.

(…) Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile. Atât. După aia mi-am revenit. (…) Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă.

Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi și pentru febră mare și dureri paracetamol”, a explicat Lora, potrivit tacataca.prosport.ro .