De regulă, Monica Mihai, moderatoarea, e cea care decide în privința invitaților. Nu de alta, dar după ce-am stabilit cine va fi invitatul, ea e cea care trebuie să se descurce în privința aducerii acestuia în studio. Treabă nu totdeauna simplă. Oamenii politici, demnitarii, sînt ocupați pînă peste cap (mă refer la cei serioși, nu la cei care și-au făcut un stil de viață din cotcodăcitul pe la televiziuni sau pe Facebook). Ca să să vină la emisiune, trebuie uneori o întreagă tactică de atragere. De data asta am pus o pilă, ca să zic așa, pentru Nicușor Dan.

Despre Nicușor Dan am scris în mai multe rînduri. L-am susținut și l-am votat la alegerile locale pe București. Nu de asta am ținut să vină. Cine a urmărit emisiunea va fi văzut că, la un moment dat, am renunțat la postura de ziarist, pentru ipostaza de bucureștean. Nicușor Dan nu e un candidat pur și simplu la funcția de primar general al Capitalei. E un computer de înaltă performanță în ce privește problemele și mai ales soluțiile la problemele Bucureștiului. Devenit bucureștean, era normal să-i pun întrebări menite a mă lămuri în privința unor aspecte de zi cu zi ale Orașului. Era inevitabil să abordez cu Nicușor Dan unul dintre marile sale proiecte, cel despre Dâmbovița – axă creativă a Bucureștiului. Introducerea la acest moment ni-l dezvăluie pe Nicușor Dan în ipostaza de știutor pe de rost al Marelui Oraș:

„Nicușor Dan: După aceea mai avem multe terenuri date în concesiune de către Primărie sau de către statul român, cum este celebrul teren de la Dâmbovița Center, tot Știrbei Vodă cu Dâmbovița, cu Calea Plevnei și cu Splai. Acolo sunt 10 hectare pe care statul român, Miron Mitrea, dacă nu mă înșel, era ministru al Dezvoltării…

Ion Cristoiu: Unde e hala aia care trebuia să fie Consiliul lui Ceaușescu?

Monica Mihai: Construcția aceea…

Nicușor Dan: Acolo unde a făcut defilarea Ceaușescu

Ion Cristoiu: Al cui e ăla?

Nicușor Dan: Ăla este al statului român, al Ministerului Dezvoltării, dar Ministerul Dezvoltării prin Miron Mitrea a făcut un contract de concesiune cu o firmă israeliană care a vândut-o unei firme turcești și care avea…

Ion Cristoiu: Și care a vândut-o unei firme din Singapore…

Monica Mihai: Au fost vreo trei companii…

Nicușor Dan: Și care aveau obligația să construiască ceva în cinci ani. Întrucât nu a construit în cinci ani, voia să facă un mega mall acolo, exact ce lipsea în mijlocul Bucureștiului, întrucât n-a construit nimic în cinci ani de zile și nu s-a achitat de obligația contractuală, statul român trebuie să se ducă să îl ia înapoi. Unul din proiectele la care țin foarte mult, cînd o să vorbim de București o să vedeți că de fapt în primul mandat cam trebuie să repar ce… să aduci la linia de plutire și abia apoi să încep să dezvolți de-adevăratelea, unul din proiectele la care țin foarte mult este Dâmbovița, axă creativă a orașului, adică noi de-a lungul Dâmboviței avem această oportunitate, Dâmbovița…

Ion Cristoiu: Da, cam peste tot rîurile care trec, fluviile…

Nicușor Dan: O pietonală, un spațiu interesant, acum nu este. Avem o mare afluență universitară, de jur împrejur, avem și niște zone de business cum este cea de lîngă podul Basarab, acolo, și avem niște spații, cum este acest 10 hectare Dâmbovița Center, cum este CET-ul Grozăvești care nu prea mai are ce să caute acolo în mijlocul orașului cum este spațiul de lîngă Biblioteca Academiei, deci, pe toată aceasta, noi, București, noi România, avem un avantaj competitiv, unul din puținele pe care le avem în IT și industrii creative și putem să facem un mare spațiu creativ de-a lungul Dâmboviței, integrînd și partea universitară și partea de business ca să atragem, în sfîrșit, să aducem, să concurăm pe IT și industrii creative cu ce se întîmplă în lumea asta.”

Explicabil de ce în loc de prima întrebare pusă interlocutorului în postura de mîna a doua la interviu am ținut să-mi recunosc simpatia mea pentru Nicușor Dan:

„Ion Cristoiu: Înainte de a pune întrebări, trebuie pentru prima dată să-mi exprim simpatia față de invitat, de regulă nu mi-o exprim…

Monica Mihai: De obicei sunteți rezervat.

Ion Cristoiu: Sunt rezervat, dar l-am susținut pe Nicușor Dan și data trecută, îl susțin și acum…

Nicușor Dan: Și acum două dăți.

Ion Cristoiu: Și acum două dăți, tot timpul, și sunt câteva motive, vreau să spun de ce. În primul rînd pentru că și-a luat doctoratul în matematică și este unul din puținele domenii unde nu poți să plagiezi și l-a luat la Paris, mare lucru. Și-a luat doctoratul în matematică și s-a hotărît să devină primarul Bucureștiului, iar un paradox, adică putea să rămînă, și a rămas totuși, cercetează dar putea să rămînă în domeniul cercetării. Doi, e un om care se bate singur, pe cont propriu, chiar și acum.

Monica Mihai: Ați spus, un Don Quijote.

Ion Cristoiu: Da, un Don Quijote, numai că eu am și spus în emisiuni dar cred că o să și scriu, dacă toți politicienii noștri ar fi de ambiția lui Nicușor Dan, adică e o ambiție uriașă, n-are partid în spate, nu are trusturi în spate, n-are moguli în spate și cu toate acestea nu disperă și se bate, arată că dacă toți politicienii noștri și miniștri ar fi așa, s-ar întîmpla multe lucruri bune în România. Apoi, în al treilea rănd, dacă nu chiar primul, puțină lume știe și discutam în una din emisiuni, Nicușor Dan este dintr-o familie modestă, nu e beizadea, nu e nici fiu de general de securitate nici de om de afaceri post-decembrist, poate o să și discutăm despre asta. Și faptul că a răzbit singur și a făcut matematica spune multe lucruri, nu? Nu l-a trimis familia să studieze în Franța sau în străinătate, în Anglia pe banii familiei, eu vorbesc de unii post-decembriști, care sigur fuseseră furați după decembrie 89, fusese unul din motive. Acum dacă vreți să mă credeți, eu sunt sceptic în legătură cu bătălia pe care o duce, știu cu cine se bate.”

Interviul a debutat într-o notă optimistă și s-a sfîrșit într-o notă pesimistă:

„Ion Cristoiu: Alegerea viitorului primar va depinde de tendința politică, nu știu care va fi, mai avem pînă în iunie, sau va depinde de omul care va reprezenta forța. Adică bucureștenii vor vota politic, votăm stînga sau dreapta, sau vor vota omul indiferent de unde vine.

Nicușor Dan: Deci mergem pe ipoteza unui singur tur, dacă dreapta sau opoziția o să aibă un candidat unic, indiferent care ar fi ăla, o bate pe Gabriela Firea.

Ion Cristoiu: De ce?

Nicușor Dan: Așa spun sondajele. (…)

Ion Cristoiu: Dacă îmi permiteți, vreți să spuneți că dacă Violeta Alexandru va fi candidata dreptei va fi primar?

Nicușor Dan: Sunt convins, da.

Ion Cristoiu: Deja am terminat într-o notă pesimistă.”

Nu întîmplător m-am referit la Violeta Alexandru. În culisele rău mirositoare ale politicii se lucrează din greu la impunerea Violetei Alexandru drept candidat unic al Dreptei la localele din iunie 2020. În defavoarea lui Nicușor Dan. Scandalurile în care e implicată distinsa țin de o manevră electorală: creșterea gradului de notorietate, capitol la care ea stă prost. Nicușor Dan a reiterat în emisiune hotărîrea de a nu candida dacă Dreapta va avea un candidat unic la alegerile într-un singur tur.

Violeta Alexandru și nu Nicușor Dan candidat la Dreptei și posibil primar al Bucureștiului!

Cum dracu să nu te apuce melancolia la gîndul unei asemenea mari nedreptăți!

