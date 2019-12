Marius Lăcătuș și Gabi Balint erau „rebelii” Stelei ’86. Ambii aveau părul lung și trebuiau să renunțe la frizura cu influențe occidentale, pentru întânirea cu dictatorul. Cum a reacționat Lăcătuș, a povestit joi, la Digi Sport.

„Când am fost chemaţi la tovarăşul Nicolae Ceauşescu, sigur că a venit ministrul Apărării şi a spus că trebuie să ne tundem, că îşi trimite el frizerul să ne aranjeze. Şi eu am zis că nu mă tund, că aşa am jucat la Sevilla şi aşa mă prezint. Gabi şi-a dat cu apă cu zahăr prin cap, nu ştiu ce şi-a făcut, şi l-a lipt… A venit frizerul şi i-am zis să ia aşa, un pic, să se vadă că… Când a venit ministrul, a zis: ‘Te-ai tuns?’ Zic: ‘Da’. Zice: ‘Păi, nu se vede. Cine te-a tuns?’ Zic: ‘Frizerul dumneavoastră’, a povestit Lăcătuș.

Marius Lăcătuș detestă vopseaua în păr

Marius Lăcătuș vorbit și despre anul 1998, când nu au mai existat interdicții, iar jucătorii noștri s-au vopsit. „Fiara” și-a amintit cu groază de acea experiență.

„Aaa, nu, aia era chiar urât (n.r.: să se vopsească blond). Numai când mă gândesc, mă iau căldurile, parcă mă mănâncă capul. Vaaai! N-aş mai face asta în viaţa mea!”, a declarat Lăcătuș.

„De la Gică, el a început. Păi Dan Petrescu, Gică Hagi, Gică Popescu şi cu Ilie, vorbeau ei pe acolo. Nu aveai cum să te fofilezi. Eu am fost penultimul. Când am văzut că au terminat vopseaua, am zis: am pus-o. De unde? Într-un sfert de oră a venit. Îţi trosneşte capul. Eu nu ştiu cum stau doamnele când sunt cu staniolul ăla în cap”, a precizat Lăcătuș, pentru Digi Sport.

