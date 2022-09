Cum a fost filmat Vladimir Putin la summitul din Uzbekistan. Imaginile care arată cum este văzut la nivel internațional

Noi imagini de la summitul din Uzbekistan, care îl prezintă pe Vladimir Putin ținut de braț de președintele turc Recep Tayip Erdogan, ridică multe semne de întrebare.

La prima vedere, liderul de la Kremlin nu pare a avea probleme de deplasare. Gestul pare a fi unul cu subînțeles, menit să îi arate lui Vladimir Putin cum este văzut în acest moment la nivel internațional.

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu a explicat cum pot fi interpretate aceste imagini. „Nu există, în această lume și la astfel de nivel, atingere fizică decât dacă dorești să transmiți un anume mesaj. Dacă dorești ca opinia publică să vadă un anume tip de comportament.

Adică, Vladimir Putin era, cum se spune, demandeur-ul, cel care venea să ceară, să solicite, iar Turcia era cea mai semnificativă participantă, jucătorul cel mai important de la acest summit, pe fondul detașării lui Xi Jinping (președintele Chinei – n.r.). Summit-ul a fost o escală pentru președintele chinez, nu a avut un scop anume. Pentru președintele turc și pentru președintele Federației Ruse, însă, situația era diferită. Ei erau atenți care sunt semnalele pe care le trimit”, a spus Cristian Diaconescu.

At the summit in Uzbekistan, Erdogan supported Putin by the hand. pic.twitter.com/ABqUbZHt6v

— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2022