Moțiunea simplă, împotriva ministrului Ion Ștefan, intitulată „Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!”, a fost citită marți în plenul Camerei Deputaților. Ministrul a apărut în Parlament cu gâtul blocat într-un guler cervical, acuzând probleme medicale la coloana vertebrală. Ion Ștefan a declarat că medicii i-au recomandat repaus total, după ce au constatat o serie de probleme la două dintre vertebre.

„Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou și am avut o problemă serioasă. O durere maximă în brațul drept, mi-a amorțit mâna și a fost nevoie să merg la medic. După mai multe zile de consultări am ajuns în situația asta. Vorbim despre o situație în coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7 tasate. De 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viața cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus”, a declarat Ion Ștefan.

Liderii de grup au decis ca dezbaterea moțiunii să nu mai aibă loc din cauza stării de sănătate a ministrului.

„Datorită stării de sănătate, în urma consultării cu liderii de grup, dezbaterea va avea loc la altă dată”, a anunțat deputatul Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputatilor.

În moțiunea simplă inițiată de PSD, ministrul Dezvoltării ironizat, autorii documentului spunând că acesta ar fi fost o foarte bună sursă se inspirație pentru dramaturgul Ion Luca Caragiale, dacă ar mai fi trăit. De asemenea, ei îl acuză de mai multe ilegalități, între care și falsul în acte publice, făcând trimitere la referirile privind suprafața casei sale din declarațiile de avere.

„Dacă marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul Grindă o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a surprins atât de bine viciile, neputinţele, orgoliile şi aroganţa clasei politice din România. (…) Prezenta moţiune simplă are drept scop evidenţierea celor mai importate aspecte negative care au marcat mandatul ministrului Ion Ştefan şi care constituie deja motive foarte puternice pentru demiterea sau demisia acestuia de la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei”, se arată în document.

Potrivit PSD, Ion Ştefan şi-ar fi început mandatul cu un fals, de unde și porecla cu care s-a ales, „Grindă”.

„În cazul domnului «Grindă» este vorba de un fals clar în acte publice, neanchetat încă de instituţiile abilitate, din motive greu de înţeles. Chiar în acest moment, pe site-ul Camerei Deputaţilor, la pagina deputatului Ion Ştefan pot fi consultate două declaraţii de avere cu un conţinut contradictoriu, dar care poartă aceeaşi semnătură a domnului ministru. Două declaraţii, în care acesta declară, pentru acelaşi imobil din municipiul Focşani, o suprafaţă diferită: 910 metri pătraţi în declaraţia din iunie 2019 şi 524 metri pătraţi în declaraţia din noiembrie 2019. Este un fals încă nelămurit prin declaraţiile publice ale ministrului”, se arată în moţiunea simplă.

Acuzat că a desființat direcția anticorupție

Semnatarii acuză și politica de reorganizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, îndelung contestată de salariații instituției. Aceștia mai acuză transformarea structurii anticorupție de la nivelul ministerului, dintr-o direcție cu zeci de angajați, într-un compartiment lipsit de resursele necesare îndeplinirii atribuțiilor.

„Astfel, cei responsabili cu integritatea şi anticorupţia au devenit doar nişte umili subordonaţi ai şefilor numiţi politic de ministrul Ion Ştefan. Tocmai în acest sector, unde se derulează peste 15.000 de proiecte de lucrări publice, finanţate din bani publici, româneşti sau europeni, PNL şi ministrul «Grindă» au găsit de cuviinţă să reducă la minim personalul şi resursele anticorupţie”, mai susţin semnatarii moţiunii.

Deși nu a fost dezbătută, moțiunea simplă împotriva ministrului Dezvoltării va fi supusă votului în plenul Camerei Deputaților, în cursul zilei de miercuri.