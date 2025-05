Sport Cum a devenit Adrian Cristea idolul femeilor. Rețeta fostului fotbalist







Adrian Cristea a explicat la un podcast care este rețeta prin care a fost idolul femeilor, sau mai exact a cucerit unele dintre cele mai frumoase doamne. Acesta a spus că în toate relațiile în care a fost implicat a avut sentimente.

Adrian Cristea dă cărțile pe față

Fostul internațional a povestit că există o rețetă legat de cuceriri. Fotbalistul a explicat faptul că o femeie trebuie să fie respectată și prețuită. ”Nu știu dacă este vreo regulă. Dar trebuie să știi să te porți cu o femeie, să fii educat. Cel mai important e să o faci să râdă. Dacă o faci să râdă e jumătate cucerită. E părerea mea că trebuie să ai educație, să o respecți.

Părerea mea e că bărbații să respecte mai mult femeile să le prețuiască mai mult să le aprecieze mai mult. Așa este! Nu pot să zic dacă femeile m-au iubit mai mult sau eu le-am iubit mai mult. Când am intrat într-o relație am avut sentimente. Mă bazez pe faptul că atunci când te implici într-o relație e important să ai și sentimente”, a spus Adrian Cristea.

Cum a devenit ”prinț”

Titulatura de ”prinț” a fost cea care l-a urmărit pe fotbalist de când a intrat în vizorul public. Mai puțin știut este cum s-a ajuns la acest apelativ. ”Tot din cauza presei mi se spune și prinț. Nu m-am autoproclamat. Eram la Iași și aveam o relație cu o fată, al cărui tată se ocupa de afacerile familiei Sturdza în România.

Și de aici presa, a speculat cu familia princiară Sturdza și am devenit prințul. Am avut și onoarea să cunosc familia Sturdza, am fost la nunta fiului lui Dimitrie Sturdza. La băiatul lui, Ștefan am fost la nuntă.

Și de aici presa a făcut legătura cu familia princiară”. Cât despre finanțe, acesta explică faptul că figurează în câmpul muncii. ”Cu fotbalul am făcut bani, dar s-au cheltuit, trebuie să adaug lună de lună”.