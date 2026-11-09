Cum a construit Ilie Bolojan alianța cu USR. În 2021, el a impus-o pe Ioana Mihăilă în locul lui Vlad Voiculescu

Apropierea lui Bolojan de USR datează din 2020, manifestată mai ales pe plan local. Totuși, la momentul în care USR a decis debarcarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății, în timpul pandemiei, liberalul Ilie Bolojan a sprijinit impunerea Ioanei Mihăilă ca ministru, deși alt candidat era în vizorul premierului Cîțu.

Povestea este veche, iar relațiile lui Ilie Bolojan cu membrii USR era cunoscută în cercurile politice locale, dar și la centrul PNL, el fiind unul dintre liderii liberali cu greutate pentru ceea ce făcuse la Oradea.

Când presa relata, încă din primăvară, despre apropierea PNL de USR pentru o alianță ce viza atât lupta cu PSD și AUR, cât și pregătirea viitoarei candidaturi a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale, reprezentanții celor două partide negau.

Abia în octombrie 2026, Ilie Bolojan a afirmat public, la Digi24, că PNL și USR trebuie să colaboreze și mai strâns în opoziție, iar o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028 este „fezabilă”. Așadar, înțelegerile din subsolul vieții politice se vor petrece la vedere de acum încolo.

În recentul interviu de după plecarea din Palatul Victoria, Ilie Bolojan a vorbit mult despre apropierea de USR din timpul guvernării 2025-2026.

„Eu am avut o colaborare bună cu miniștrii USR în guvern, am câștigat încredere, am lucrat împreună și nu am avut divergențe majore în acest an de zile”, a spus fostul premier.

Trecutul însă este altul. Colaborarea cu USR a început din timpul alegerilor din 2020 și a avut un plan bine gândit, atâta vreme cât PSD a fost prins cu garda jos, iar alianța din subteran PNL-USR a reușit să dea președintele României.

Să ne întoarcem în timp și să ne reamintim rocada de la Ministerul Sănătății, când Vlad Voiculescu a fost înlocuit de Ioana Mihăilă, membră USR-PLUS provenită din fieful Oradea. Ambii sunt acum inculpați în dosarul DNA pentru achizițiile de vaccinuri din timpul pandemiei 2020-2021.

La începutul lui aprilie 2021, se vorbea că Vlad Voiculescu a pierdut sprijinul acordat de USR și că ar trebui să demisioneze. I se sugera acest lucru chiar din interiorul partidului, iar argumentul era evitarea unei crize guvernamentale.

Voiculescu nu a vrut să demisioneze. Ba chiar i-ar fi presat pe liderii USR să demisioneze din guvernul PNL.

Astfel, premierul liberal Florin Cîțu l-a demis în 14 aprilie 2021, iar președintele Klaus Iohannis a semnat decretul.

După demiterea lui Vlad Voiculescu s-a intrat imediat în discuții pentru un înlocuitor. Dan Barna, președintele USR, propus interimar la Ministerul Sănătății de către premier, a refuzat nominalizarea, conform unor surse din ședința conducerii USR.

Liderii USR au venit cu propunerea ca noul ministru să fie Adrian Wiener, medic, un apropiat al lui Cristian Bușoi și senator USR din Arad în legislatura 2016-2020. Sforile au fost trase însă altfel în coaliția PNL-USR.

Au existat multe discuții cu privire la cine să preia portofoliu de la Sănătate, mai ales că existau presiuni de la Bruxelles cu privire la gestionarea pandemiei. În primul rând, liderii PNL s-au asigurat că USR va rămâne în Guvernul Cîțu. Apoi, premierul liberal a surprins cu alegerea făcută.

Florin Cîțu a anunțat-o ca ministru pe Ioana Mihăilă, pe care o desemnease doar cu câteva săptămâni în urmă ca secretar de stat în Ministerul Sănătății, din partea USR. O persoană necunoscută în spațiul public, și chiar de către membrii partidului lui Barna.

Ioana Mihăilă este medic primar, prezentat atunci publicului ca fiind din Brașov, unde activa la o clinică. În realitate, activitatea ei s-a desfășurat în cea mai mare parte în Oradea, unde a candidat în 2020 pentru funcția de primar al orașului, pe listele USR-PLUS.

În primăvara lui 2021, cu puțin timp înainte de demiterea lui Voiculescu, a fost adusă ca secretar de stat în minister, înlocuindu-l pe Ciprian Bogdan, medic din Timișoara și membru PNL, numit de premierul Ludovic Orban.

Dr. Ioana Mihăilă este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Din 2014 și până la numire, a fost medic primar endocrinologie la Clinica Medena din Oradea, potrivit informațiilor de pe pagina sa de LinkedIn, dar și o membră activă a USR Bihor.

În anul 2020, Ilie Bolojan a părăsit Primăria Oradei pentru a prelua șefia Consiliului Județean Bihor. În acea perioadă, deși modelul său administrativ axat pe reforme și tăieri de cheltuieli inutile era lăudat public de liderii USR, interacțiunile politice directe la nivel național erau limitate. El colabora și a continuat înțelegerile politice discrete exclusiv în plan local, cu excepția perioadei guvernării Cîțu, când alianța politică a fost la vedere.

Apropierea politică dintre Ilie Bolojan și USR s-a consolidat masiv începând cu anii 2024–2025, atingând punctul culminant în iunie 2025, când USR l-a susținut oficial și a intrat în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Ieri, duminică, s-a întrunit Biroul Politic Național al PNL sub conducerea președintelui Ilie Bolojan. În cadrul ședinței s-a aprobat începerea demersurilor pentru constituirea „Polului Modernizării”.

PNL a anunțat începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice. Este vorba despre partidul fondat de Ludovic Orban, după demisia din PNL, în noiembrie 2021.

Bolojan a anunțat și perspectiva legată de USR. El a precizat că PNL va construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028.