Cum a atins Anamaria Prodan culmile succesului: Pusă la colț, a dat pe față compromisurile. „Uite de asta!”

„Încă un premiu adăugat! Bebeto mi-a zis: „Mama, dar de ce mai vrei, că ai multe!” Şi am zis că este binevenit fiecare premiu, e încununarea muncii mele”, a reacţionat Anamaria Prodan în timpul Galei de la Snagov, după ce a câștigat premierul. Impresara a împărtășit cu jurnaliștii care este secretul succesului, însă nu înainte de a comenta și relația sa cu Reghecampf și eventualul divorț despre care circulă vești în spațiul public.

„Nu e niciun divorț. Noi întotdeauna am fost aşa, noi trebuie să ne împărţim, pentru că avem patru copii. Sinceră să fiu, cred că ne-am plictisit să dăm întotdeauna socoteală. Fiecare în ţara asta îşi permite să vorbească orice. Nu mă mai afectează nimic. Ştii cum e? Câinii latră, ursul trece! Dar e vorba despre copiii mei, care nu merită. Şi atunci te gândeşti de ce toată lumea îşi ia copiii din România, cine îşi permite, şi pleacă în străinătate cu tot cu familia. Uite de asta!”, a spus impresara.

Anamaria Prodan a aflat secretul suprem al succesului

Întrebată ulterior de jurnaliști care sunt secretele la care a apelat pentru a atinge culmile succesului, Anamaria Prodan a precizat că totul se rezumă la muncă.

„Succesul înseamnă în primul rând seriozitate, înseamnă muncă dusă la extrem, căci fără ea nu ajungi nicăieri. Părinții mei au pus presiune mare pe mine, spunându-mi că doar locul 1 contează, eu am luat din presiune pentru copiii mei, spunându-le că primele 3 sunt ok. Pentru a avea succes nu am avut vacanțe, nu am știut cum este să închizi telefonului, am muncit non stop.

Însă nu aș schimbă nimic, doar aș renunță la unele prietenii. Oamenii sunt răi, prietenie înseamnă să fii mereu acolo la orice ora din zi și din noapte. Mi-aș alege prietenii cu mare, mare grijă”, a declarat Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

Investiții la CSA Steaua: „Da, normal!”

Recent, Anamaria Prodan s-a arătat dispusă să investească la CSA Steaua. Aflată în conflict FCSB din cauza patronului Gigi Becali, impresa nu ar refuza totuși o asemenea oportunitate deoarece simte potențialul pe care îl are un astfel de club sportiv în ceea ce privește dezvoltarea sa pe termen scurt.

„Da, normal. De ce sa nu investești? Investești oriunde se poate face performanță. Acolo este o problemă numai pentru faptul că ești din Liga 2, iar pe urmă ce faci? Că nu mai ai voie să investești tu. Şi trebuie să ai pe cineva”, a declarat Anamaria Prodan în urmă cu câteva zile.