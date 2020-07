Astfel, vremurile în care era model, apoi actriță în filme, piese de teatru sau telenovele au rămas în urmă. Natașa Raab a împlinit 67 de ani pe data de 15 iulie pe care i-a sărbătorit acasă, potrivit revistei TABU.

Recent pe rețelele de socializare au apărut câteva imagini cu ea de atunci, însă puțini o mai recunosc pe fostul model de altădată sau pe actrița din seriale de televiziune precum “La Urgență”, “Inimă de țigan”, “Regina” sau din reclamă unde o interpretează pe Coana Chiva.

După moartea soțului său, anul trecut, a ajuns de nerecunoscut și spunea nu-și mai dorește să trăiască. A albit total și are cearcăne foarte mari, stă mai mult în casă și iese foarte rar afară.

Soțul artistei a murit după o luptă grea cu cancerul. Anul trecut, regretatul medic Val Guţul a trecut în neființă și a lăsat un mare gol în inima și viața vedetei. Pe cei doi i-a legat o frumoasă poveste de dragoste.

Actriţa s-a luptat și ea cu cancerul câțiva ani de zile, boaală pe care se pare că a învins-o. Nataşa Raab a avut cancer ovarian, diagnosticat chiar de soţul ei. Din această cauză, actriţa nu a mai putut avea copii.

„Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie (extirparea uterului – n.r.). Imediat după aceea a venit moda cu inseminările în vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini”, spunea actriţa în 2017.

Natașa Raab s-a născut la Huedin în județul Cluj și a jucat în mai multe filme de-a lungul carierei, fiind nominalizată la Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, ca urmare a interpretării rolului principal din filmul Din dragoste cu cele mai bune intenții (2011).