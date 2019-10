După ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor în România, un tânăr a reușit să devină cunoscut în lumea luptătorilor din Marea Britanie. Ionuț Nastiuc, de 29 de ani, a reușit să-și construiască o carieră de luptător, acesta susținând că acuzațiile care i se aduc sunt nefondate, el fiind victima unei organizații criminale, anunță romaniatv.net.

Ionuț Nastiuc a fost condamnat, la 5 ani de închisoare, în anul 2018, fiind acuzat de tentativă de omor, după ce în anul 2011 a lovit un bărbat cu toporul, scrie Sunday Express. În seara zilei de 8 august 2011, Ionuț Nastiuc, care era într-o mașină împreună cu tatăl său, au blocat un alt autoturism în care se afla un bărbat. Oamenii legii spun că Ionuț Nastiuc l-a lovit pe bărbat cu muchia unui topor, în cap și în zona umărului, victima necesitând peste o lună de îngrijiri medicale.Ionuț Nastiuc a reușit să plece în Marea Britanie, unde a făcut o carieră în lumea luptelor MMA. „Ionuț Nastiuc este unul dintr-un lung șir de fugari suspectați sau condamnați pentru crime sau infracțiuni violente în țărilor lor, dar care au dus o viață liniștită în UK înainte de a fi arestați și apoi extrădați”, relatează Sunday Express.Ionuț Nastasiuc a fost eliberat luni, în schimbul unei cauțiuni pe care a depus-o, înainte de a fi audiat de Tribunalul din Westminster.

Ionuț Nastiuc afirmă că nu este vinovat și că ar fi fost victima unei organizații criminale:„ Eu am fost victima. Este multă corupție în România. Când am venit în UK, cazul fusese închis, de aceea nu m-am ascuns. M-am predat singur când am auzit că există un mandat de arestare, însă am fost lăsat liber luni, deoarece autoritățile din România nu au oferit nicio informație”.

