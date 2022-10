Cum a ajuns cea mai scumpă băutură în România. Multă lume a râvnit produsul greu de găsit

Varujan Vosganian, economist, om politic și prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, a povestit când și cine a adus în România cea mai scumpă băutură. Specialistul a colaborat cu fostul ministru Ponta, dar și cu Tăriceanu. El a povestit că a deprins de la bunicul său arta cititului în covoare.

Vosganian a declarat că tatăl lui a fost cel care a adus în România rețeta vestitului coniac „Triumf” și că tot el a primit dreptul să-l fabrice în țara noastră, chiar dacă era foarte scump.

Cum a ajuns coniacul Triumf în România

„În 1968, tata a condus VINALCOOLUL din Focşani, aşa că am crescut într-o aromă care îmbia la fantezie. Tata a fost în Franța, în 1968, tocmai pentru a învăța cum se face coniacul.

Și s-a întors în 1969, având dreptul de a fabrica în România coniac și a fabricat la Focșani primul coniac, care se numea «Triumf». După care un coniac foarte bun, care s-a numit «Miorița», la Focșani, și «Vasconi», la Vaslui. Erau două coniace foarte scumpe, costau aproape 200 de lei. Și el a adus un vraf de fotografii din Franța, din nord, din Alsacia, și până la Carcassonne și Marsilia, în sud. Am mers până într-acolo cu fascinația, încât am propus profesorilor la școală să facem un concurs, să cunoaștem Franța. Și le-am dat copiilor poze și am făcut chiar un concurs acolo.

Tata mi-a spus: «Uite, îți dau câte un leu pentru fiecare verb neregulat pe care îl înveți, de la indicativ prezent, până la subjonctif plus-que-parfait!». Am scris 200 de verbe și am primit 200 de lei, o sumă enormă pentru vremea aia, și m-am hotărât să dau la Franceză, să mă fac filolog! Voind să studiez franceza, am început să citesc pe francezi – Sartre, Camus, Beauvoir!”

Acest coniac este foarte cumpărat și apreciat de români. El se poate achiziționa din supermarketuri, dar și de pe Internet. Băutura se găsește și în restaurantele din țară, potrivit Cancan.