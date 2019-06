Culiță Sterp se bucură de o vacanță de lux! Cu cine a plecat artistul

Este milionar pe Youtube, dar milionar și în viața reală! Culiță Sterp se bucură de o vacanță de lux în Ibiza și nu este deloc singur, căci artistul a mers la relaxare alături de 3 domnișoare misterioase, pe care nu le scapă din ochi nicio secundă.





Pentru că tot anul a fost ocupat cu evenimente, Culiță Sterp se distrează de minune în Ibiza! Artistul a plecat la drum și la distracție alături de 3 domnișoare misterioase și super sexy, pe care nu le scapă din ochi nicio secundă! În direct prin Skype pentru „Agenția VIP”, Culiță Sterp a povestit cum se distrează și cum petrece aceste zile departe de România, într-o companie extrem, dar extrem de plăcută.

„Sunt plecat puțin 2-3 zile că mi-a ajuns și mie atâta treabă, mă relaxez un pic la soare, sunt cu niște prietene. Nu vreau să vă prezint pe nimeni...Sunt niște prietene. M-am grăbit o dată și nu m-am grăbit bine, acum am zis să-mi fac și eu viața, 2-3 ani, după să mă așez la casa mea, să-mi fac și eu copilași. Fetele sunt cu mine! Așa e frumos, să fie distracția mai mare, să fie mai multe fete și un băiat.

Acum mergem la distracție, mergem aici la un club care este aproape de noi. Până dimineață, că așa e frumos și dimineață mergem la after party. Am făcut planul să venim împreună aici. Nu pot să vă spun ce facen, că se uită lumea la noi, la televizor. Suntem la un hotel aici, e bine, ce să zic. Noi nu am venit la shopping, am venit să ne distrăm. Ziua dormim, noaptea mergem să ne distrăm. Dacă petreci până dimineața, trebuie să și dormi. Dăm înainte! Fetele fac poze de o oră încontinuu, nu-mi place să mai vin cu fete, că fetele fac poze multe.

Acum le-am zis să se îmbrace un pic mai sumar pentru o petrecere la care oamenii se îmbracă mai sumar! Numai fetele sunt așa, băieții nu. Fetele sunt baza, sufletul petrecerii. Am, pierdut avionul, a trebuit să stau o noapte la Barcelona și să stăm undeva, am stat la un hotel” a spus Culiță Sterp, pentru „Agenția VIP”, citat de spynews.

