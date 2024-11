Monden Culiță Sterp a dat-o la întors. De ce l-a susținut, inițial, pe Stoianoglo







Culiță Sterp și Bogdan Mocanu, doi dintre cei patru influencerii maneliști care l-au promovat pe candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo prin clipuri pe rețelele sociale, și-au cerut scuze public. Culită a spus că își dorește ca cei din din Republica Moldova să se bucure de aceeași democrație și valori europene de care se bucură românii. El a declarat că nu și-a propus niciodată să facă politică.

Culiță Sterp, despre scandalul cu susținerea lui Stoianoglu

„Aș vrea și frații noștri de peste Prut să se bucure ca și noi de aceeași democrație, de aceeași libertate de exprimare, de aceleași valori europene de care ne bucurăm și noi. Asta aș vrea și ei să facă. Așa că nu mi-am propus și nu-mi propun să fac politică, da le doresc din toată inima fraților noștri de peste Prut, la alegerile de acum de duminică, să aleagă un președinte care să le asigure aceeași libertate de exprimare, bineînțeles pe care o avem și noi, aceeași democrație și aceleași valori europene de care ne bucurăm și noi românii”, a spus Culiță Sterp.

@culita_sterp_officialV-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata.♬ sunet original - Culiţa Sterp

Susține că a fost naiv

Manelistul a spus că a făcut clipul de promovare la rugămintea unui prieten din Republica Moldova, fără să fi primit vreun ban. El a declarat că l-a șters când a realizat gravitatea situației și că unele persoane au vrut să-i dea sume mari de bani pentru a îl reposta. Manelistul a zis că nu se va mai băga în politică în viitor.

Culiță Sterp promite să nu se mai bage în politică

”Îmi cer iertare fraților noștri de peste Prut și țării mele pentru situația pe care am creat-o fără să îmi dau seama. E cea mai mare lecție pe care am primit-o eu. Când mă uit din exterior, nu știu cum am putut fi atât de prost și de naiv. M-a rugat un prieten din Republica Moldova la care am fost acasă și mi-a fost oarecum rușine de el. Am fost prea naiv și am crezut prea mult în oameni. Ulterior, ați văzut și voi ce amploare a luat. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț și nu să fac videoclipuri despre politică. În legătură cu partea financiară – nu am luat nici un ban. Dacă cineva are vreo dovadă, îl rog să o pună aici. Dacă eram plătit nu aveam voie să șterg clipul. Dar eu l-am șters. Ulterior mi s-au propus sume mari de bani ca să nu șterg clipul”, a spus Culiță Sterp.