Amănunte teribile despre Negulescu. Cum se aplica TORTURA în ARESTUL de la Câmpina la ordinele procurorului DNA

Au apărut noi detalii în activitatea procurorului Mircea Negulescu, cunoscut sub pseudonimul „Portocala”. Teroarea pe care procurorul DNA o dezlănțuia asupra celor anchetați, reținuți și arestați era uriașă, conform declarațiilor de ultimă oră obținute de la oamenii din sistem. Conform lui Cristian Petrea, fost șef al Centrului de reținere și arest preventiv Câmpina, Negulescu se implica și în tortura aplicată inculpaților la arestul de la Câmpina.





Faptele enumerate mai jos au fost relatate la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție de către Cristian Petrea, fost șef al Centrului de reținere și arest preventiv Câmpina, în perioada septembrie 2011- ianuarie 2013, informează luju.ro.

Conform declarației martorului în dosarul în care sunt vizați foștii procurori de la DNA Ploiești, în frunte cu Mircea Negulescu si Lucian Onea, acest dosar a fost deschis în urma plângerii făcute de fostul deputat Vlad Cosma, acesta având meritul de a dezvălui abuzurile făcute la DNA Ploiești. Un alt lucru interesant în acest dosar este că mulți dintre inculpații duși în arest la Câmpina, unde Negulescu își aplica propriile metode de tortură, erau presați de acest procuror să facă denunțuri chiar împotriva lui Vlad Cosma. O parte dintre ei au cedat și au făcut denunțuri mincinoase pe care ulterior le-au retractat in instantă.

Drept urmare, în declarația făcută de fostul sef al Arestului Câmpina la SIIJ, Cristian Petrea a dezvăluit un episod stupefiant. Acesta a declarat că procurorul Mircea Negulescu i-ar fi cerut personal sa întrerupă alimentarea cu apa în doua camere de arest. Este vorba despre camerele în care se aflau afaceriștii Razvan Alexe, pe care Negulescu a reușit sa il convingă sa facă denunț împotriva familiei Cosma, si Nicolae Onea.

Solicitarea de a opri alimentarea cu apă în cele doua camere de arest a venit după ce Mircea Negulescu aplicase o alta tactica. Cristian Petrea a dezvăluit la SIIJ ca Negulescu i-ar fi cerut sa ii mute în aceeași camera pe Razvan Alexe si Nicolae Onea. Asta în condițiile în care cei doi nu se agreau,Onea depunând denunț împotriva lui Alexe.

Fragmente din declaratia fostului sef al Arestului Câmpina:

„In perioada in care eu mi-am desfasurat activitatea niciun procuror nu a dispus cu priviure la modul de cazare al persoanelor detinute sau arestate preventiv cu exceptia domnului Negulescu Mircea, dar aceasta s-a intamplat o perioada scurta de timp. Inainte sa ies eu la pensie sau inainte sa fiu eu internat si ulterior sa ies la pensie au fost primite doua grupuri, unul de femei si unul de barbati. Aceste grupuri se aflau in ancheta la domnul procuror Negulescu Mircea care la acel moment era procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Cand domnul procuror Negulescu a trecut la DNA eu eram deja pensionar. Tin minte ca am introdus un grup de 4-5 femei in camera 2 si un grup format din Alexe Razvan, Pavaleanu si alti 2 barbati in camera 1. Apoi, a mai fost arestat un lot format din patronii unor societati cu asfaltari care au fost introdusi toti in camera 2, iar femeile au fost transferate in camera 4. La un moment dat, domnul procuror Negulescu Mircea mi-a cerut sa introduc pe unul dintre patroni in camera 1 si imi amintesc ca este vorba despre Onea Nicolae. L-am introdus in camera 1 pe Onea Nicolae dupa ce l-a incunostiintat pe Parepa Gheorghe (n.r. – adjunct al IPJ Prahova, care raspundea de Arestul Campina) si am ramas surprins ca atat Parepa Gheorghe cat si Negulescu Mircea ma sunau din ora in ora, poate si mai des, sa ma intrebe daca s-a intamplat ceva, eu neintelegand rostul acestor intrebari. Tin minte ca dupa 2-3 zile, Alexe Razvan, care se inscria in fiecare seara cu probleme ce tin de arest, mi-a comunicat ca nu intelege cum a fost bagat Onea Nicolae, care facuse denunt impotriva lui, in aceeasi camera cu el si cum se uita la el seara, ii vine sa-l stranga de gat. L-am informat pe domnul comisar sef Parepa Gheorghe despre ceea ce se intampla, iar acesta mi-a cerut sa astept, iar dupa 5 minute m-a sunat si mi-a spus sa-l mut in camera 2

De asemenea, imi amintesc ca domnul procuror Negulescu Mircea mi-a cerut sa intrerup alimentarea cu apa curenta a camerelor 1 si 2 in perioada in care loturile despre care am declarat se aflau in custodia noastra, iar eu am refuzat aceasta cerere. Cred ca fusese adus lotul patronilor care fusese cazat in camera 2. Era imposibil sa opresc alimentarea cu apa la cele 2 camere, trebuia sa opresc apa in tot arestul ceea ce era criminal, dar si in situatia in care as fi avut posibilitatea efectiva sa inrerup alimentarea la cele doua camere nu as fi facut-o. Mentionez ca domnul procuror Negulescu care ma contactase pentru aceasta cerere a intrerupt convorbirea cu mine”.

Răzbunătorul “Zdreanta”

Pe de alta parte, fostul sef al Arestului Campina a prezentat la sectia speciala de anchetare a magistratilor si ce a patit dupa ce a refuzat sa se spuna ordinelor venite din partea lui Negulescu privind intreruperea apei in camerele de arest. Astfel, Cristian Pertea sustine ca la scurt timp dupa acest incident a aflat ca i-a fost deschis dosar penal de catre Mircea Negulescu.

Iata declaratiile fostului sef al Arestului Campina privind represaliile din partea lui Negulescu:

