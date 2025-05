Social Cu ocazia Zilei Mondiale a Vapatului, Asociația Industriei de Vaping solicită recunoașterea oficială a vapatului în România ca metodă validă de renunțare la fumat







Asociația Industriei de Vaping (AIV) lansează, cu prilejul Zilei Mondiale a Vapatului, un apel deschis către instituțiile de sănătate publică din România și din Uniunea Europeană: este timpul ca produsele pentru vapat să fie integrate în strategiile oficiale de combatere a fumatului, în baza dovezilor științifice acumulate în ultimele două decenii.

„Vapatul este nu doar o modalitate de a inhala nicotină fără componentele toxice din țigări, deși aceasta este un mare câștig pentru orice utilizator al său. Sau, așa cum spunea în 1976 Michael Russell, tatăl teoriei de harm-reduction în domeniul tabacului și inventatorul gumei cu nicotină: "Oamenii fumează pentru nicotină, dar se îmbolnăvesc din cauza gudronului".

Tehnologia care stă la baza țigărilor electronice a fost introdusă pe piață acum 20 de ani, deschizând calea către alternative inovatoare la fumat. În acest timp, dovezile științifice acumulate au evidențiat beneficiile vapatului ca opțiune cu risc redus. Mai important însă este că vapatul constituie o revoluție în domeniul sănătății publice, cu potențialul de a ajuta sute de milioane de consumatori să scape de boli grave și să renunțe la fumat. Numai în Europa, produsele de vapat au ajutat peste 15 milioane de persoane să se oprească din fumat sau să îl reducă. Dintre acestea, 6,1 milioane chiar au renunțat la fumat datorită produselor de vapat, iar 9,2 milioane și-au redus consumul de țigări.(Journal of Addiction, nov 2016- “Electronic cigarette use in the European Union: analysis of a representative sample of 27 460 Europeans from 28 countries.”)”, se arată într-un comunicat de presă al AIV.

Vapatul este cu cel puțin 95% mai puțin nociv decât fumatul conform Public Health England, o agenție de sănătate a guvernului britanic, pentru că produsele de vapat conțin doar o fracțiune din cei peste 7.000 de compuși chimici (majoritatea nocivi) ce pot fi găsiți în țigări. Profesorul Peter Hajek, de la Queen Mary University London și autor independent al studiului citat mai jos spune: „Interpretarea dovezilor de ordin științific ne arată că fumătorii care trec la vapat elimină aproape toate riscurile pe care fumatul le prezenta la adresa sănătății lor.” Este deci imperios necesar ca fumătorii să fie încurajați să se îndrepte către alternative precum vapatul, întrucât tranziția la produse de vapat poate reduce în mod semnificativ problemele de sănătate pentru fumători, prin expunere mult mai redusă la carcinogeni și toxine.