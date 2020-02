De asemenea, Orban susține că Violeta Alexandru favorita PNL în cursa pentru Primăria Capitalei

„Greu găsești pe cineva să te depășească în anumite privințe. Am crezut că greu voi găsi un om care să muncească mai mult decât mine. Cu toate acestea, am găsit: Violeta Alexandru. Greu am crezut că poate exista un om care să fie mai empatic, mai sensibil la problemele oamenilor simpli, mai deschis în comunicarea publică decât mine și, cu toate asta, am găsit. Numele ei e tot Violeta Alexandru.

Greu am crezut că pot să găsesc pe cineva care să înțeleagă și să aibă capacitatea să dialogheze cu diferite structuri ale societății civile și, cu toate astea, am găsit pe cineva care are capacitatea de a dialoga, de a înțelege și de a luat decizii, în această comunicare cu toate structurile de organizare ale societății civile. Această persoană este, evident, Violeta Alexandru.” a spus Ludovic Orban.

