Sursa: arhiva EVZ

Cu cine joacă Simona Halep la US Open. Va debuta contra unei adversare venite din calificări

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, cap de serie numărul şapte, va debuta contra unei adversare venite din calificări la ediţia din acest an a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi la New York.