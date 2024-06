Monden Cu cine a plecat Gabi Bădălău în vacanță. Imaginile anului. Foto







Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au reușit să își îmbunătățească relația, în beneficiul celor doi copii ai lor. Cei doi au împărtășit în mediul online imagini din vacanța pe care au decis să o petreacă împreună.

Împăcarea momentului în showbiz. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, în vacanță cu copiii

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au făcut pace și au plecat în vacanță împreună, alături de cei doi copii. În timpul călătoriei, au vizitat celebrul stadion din sud-vestul Parisului, „Parc des Princes”, casa clubului de fotbal PSG. Aceasta a fost o bucurie imensă nu doar pentru părinți, ci și pentru micuții lor, care au avut ocazia să exploreze stadionul alături de mama și tata. Au făcut numeroase fotografii împreună, pe care le-au postat apoi pe rețelele de socializare. Este posibil să faceți rezervări pentru turul stadionului din sud-vestul Parisului, iar până pe 6 iulie este disponibilă și experiența „Night Sessions”, conform site-ului oficial. Atât Claudia, cât și Gabi, au încărcat imagini din această experiență.

„Am bifat încă un stadion în albumul vieții noastre!”, este mesajul transmis de Claudia Pătrășcanu în dreptul imaginilor postate în mediul online.

Au împreună doi copii

Claudia Pătrășcanu și fostul ei partener s-au separat legal după o dispută de ani la rând în instanță. Cu toate acestea, au reușit să își îmbunătățească relația și au plecat într-o scurtă vacanță alături de copii, după cum arată imaginile postate pe rețelele de socializare.

Ce relație are Gabi Bădălău cu băieții săi

Recent, Gabi Bădălău a vorbit deschis în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin, menționând momentul în care a devenit tată la vârsta de 25 de ani. Discuția despre rolul său de părinte l-a emoționat profund, făcându-l să izbucnească în lacrimi.

„Cel mai minunat și unic sentiment… de aceea m-am și emoționat. Sunt și foarte încărcat în perioada asta. Este un sentiment de împlinire. Aveam 25 de ani (n.r. când a devenit tată). Acum conștientizez mult mai mult responsabilitatea mea față de copil și faptul că eu sunt un sprijin pentru copiii mei și trebuie să le creez un viitor cel puțin la fel de bun cum mi-au creat și mie părinții mei. (…) Ne uităm pe pozele când erau mici, ne uităm la fiecare vacanță petrecută împreună.

Fiind și băieți, am o relație foarte apropiată. Ei sunt foarte diferiți ca și comportament. Ei stau tot timpul împreună, dorm împreună. Avem o relație foarte apropiată. Probabil și pentru faptul că nu îi am tot timpul lângă mine. Atunci când nu îi am… Mă simt împăcat. Am făcut și fac tot ce ține de mine pentru liniștea, educația lor. Pentru a avea tot ce le trebuie în viața de zi cu zi. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să mă exprim, eu nu am putut să am o relație cu Claudia, cu mama băieților”, a spus Gabi Bădălău, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.