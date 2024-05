Cu ce se ocupă Dorin Mateiu, presupusul iubit al Simonei Halep. Afacertistul, inlcus în top 300 cei mai bogați români

Imaginile din spațiul public cu Simona Halep și Dorin Mateiu au lăsat loc de interpretări cum că între sportiva din Constanța și milionarul transilvănean s-ar înfiripa o relație.

Dorin Mateiu ocupă poziția 110 înTop 300 Capital ai celor mai avuți români, top în care a fost inclusă și Simona Halep. Denumit regele mezelurilor, Mateiu este tatăl unei adolescente.

Speculațiile au fost alimentate și de postările pe care Simona Halep le-a încărcat pe rețelele de socializare. Fostul număr 1 din tenisul feminin a urcat în mediul online imagini cu buchete de trandafiri uriașe și alte indicii care ar sugera că Simona are o nouă relație.

În spațiul public au apărut imagini și articole cum că Halep și afaceristul Mateiu ar fi avut o relație. În vârstă de 57 de ani Regele Mezelurilor este cu 34 de ani mai mare decât Simona. Averea afaceristului a fost evaluată de Revista Capital la 70 de milioane de euro.

Jurnaliștii i-au surprins pe Simona Halep și Mateiu în mai multe ipostaze. În parc la restaurant, iar imaginile livrate cititorilor lasă impresia că cei doi ar forma un cuplu. Speculațiile nu se opresc aici. Publicațiile tabloide au mai scris că Simona Halep și Dorin Mateiu ar fi fost văzuți împreună în locații selecte, precum Dubai sau Florida.

În tot acest context de incertitudine, milionarul Dorin Mateiu a luat atitudine și a subliniat că ieșirea pe care a avut-o cu Halep nu poate fi considerată o întâlnire în adevăratul sens al cuvântului.

„Eu am invitat-o (n.r. la restaurant). De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a adăugat milionarul român.