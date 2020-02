Cu totii cunoastem cat de importanta este masina personala ca bun, din punctul de vedere al utilitatii.

Un autoturism ne face viata mai usoara din toate punctele de vedere, insa din cand in cand este necesar ca acesta sa primeasca atentie care consta in revizii si reparatii, astfel incat din punct de vedere tehnic sa se pastreze intr-o stare cat mai buna, fara a pune in pericol siguranta traficului rutier.

In momentul in care un autoturism necesita diverse interventii, este absolut necesar sa apelati la un service autorizat care este capabil prin uneltele si utilajele folosite precum si prin personalul calificat, sa presteze servicii de-o calitate superioara, in special daca este vorba despre reparatii ce tin de sistemele esentiale precum cel de franare, aprindere, directie si asa mai departe. In astfel de situatii, nu sunt permise greseli deoarece aparitia unei defectiuni rezultate in urma unei reparatii efectuate prost, poate costa mai mult decat simple daune materiale.

Numarul autoturismelor de la noi din tara este unul destul de mare, existand familii care dispun chiar si de 3 – 4 autoturisme. Pe baza acestei idei, rezulta faptul ca si varietatea tipurilor de marci auto este una foarte mare, existand astfel modele de autoturisme care se repara foarte usor precum marca autohtona, precum si modele de masini foarte indragite dar care necesita ceva mai multa atentie in vederea reparatiilor, precum marca BMW.

Exista pe piata un numar foarte mare de service-uri autorizate, atat multi-marca dar si service-uri dedicate unei anumite marci. In ceea ce priveste service-urile dedicate, acestea in toate cazurile vor presta servicii mult mai bune calitativ in ceea ce priveste gama de autoturisme asupra careia s-a dedicat, tocmai datorita faptului ca toate cunostintele sunt bazate pe acea marca.

In cazul in care sunteti in cautarea unui service dedicat BMW in capitala, atunci trebuie sa luati in calcul Apbservice.ro si cu siguranta aici veti gasi cea mai potrivita solutie pentru nevoile dumneavoastra si pentru masina pe care o detineti. Fiind un service auto dedicat marcii BMW, apeland la serviciile acestora veti putea avea garantia ca masina va functiona din nou in parametrii optimi, la fel ca in momentul iesirii din fabricile BMW.

In plus, trebuie specificat faptul ca este vorba de un service autorizat 100% de catre Registrul Auto Roman, deci este certificat legal pentru a realiza reparatii auto.

Serviciile pe care cei de la Apbservice.ro sunt de-o calitate superioara si disponibile la preturi avantajoase, fiind de asemenea vorba despre o gama foarte variata de reparatii si lucrari de mentenanta necesare autoturismului, dupa cum urmeaza:

reparatii cutii automate

reparatii cutii de transfer

reparatii motoare

tester original BMN ISIS + prog SSS – diagnoza generala, module etc

programare, codare optiuni masina

electrica BMW

revizii periodice

inlocuire placute de frana si discuri

regenerare filtru de particule

schimb lichid racire

schimb lichid frana

reglaj faruri

schimb bujii

schimb ulei

schimb filtre aer, combustibil, particule

inlocuire/testare injectoare BMW

inlocuire distributie

Indiferent ca este vorba de programare sau codare anumite optiuni ale masinii, ori despre partea electrica, frana, aprindere, filtre, inlocuire distributie sau reviziile periodice si asa mai departe, Apbservice.ro, are toata pregatirea necesara astfel incat sa poata reda viata de alta data oricarie masini, iar serviciile acestora va sunt puse la numai un click distanta, pe https://www.apbservice.ro/.

Sa apelati la un service autorizat, este absolut esential, din mai multe motive. De exemplu, nu este recomandata apelarea la service-urile neautorizate, deoarece lucrarile nu vor fi niciodata de aceeasi calitate iar in cazul in care apar defectiuni fie majore fie minore alte autoturismului, dumneavoastra ca proprietar nu veti avea nici o dovada la mana precum garantia manoperei, conform careia ati realizati reparatii intr-un service anume, deci vei ramane cu buza umflata.

De asemenea, pe langa lipsa garantiei in cazul manoperei, garantia care insoteste orice piesa achizitionata in vederea inlocuririi, indiferent de producator, va deveni nula in momentul in care aceasta nu este montata intr-un service care sa ateste acest aspect.

Siguranta traficului rutier este absolut esentiala si de aceea trebuie sa fim cat se poate de constienti si responsabili in momentul in care luam decizia de a merge cu masina in service-ul „X” ori la o cunostinta de la cateva strazi departare, intr-un garaj improvizat.

In ceea ce-i priveste pe cei de la Apbservice.ro, trebuie mentionat si faptul ca dispun si de o scoala atestata de mecanici, fiind vorba despre cursuri care constau atat in aplicatii teoretice, cat si practice. Cursurile sunt tinute de personal autorizat, toate certificarile fiind valabile din punct de vedere lega, precum si valabilitatea diplomei primite la final de catre cursanti, diploma care este recunoscuta in cadrul Ministerului Muncii.

Acestea fiind spune, toate detaliile va sunt puse la dispozitie online si accesand site-ul celor de la Apbservice.ro, veti putea vizualiza toate informatiile de care aveti nevoie atat in ceea ce priveste service-ul, cat si scoala de mecanici. In plus, orice nelamurire veti avea, puteti apela cu toata increderea la serviciile de consultanta, primind astfel toate raspunsurile necesare in vederea clarificarii oricarei probleme.

