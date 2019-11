Ce-am făcut? Întreabă CTP continuând: „PSD Sibiu a zis că Iohannis, Barna, Orban nu sunt votabili pentru că nu au nume românești. E de votat Dăncilă, care este româncă absolută, cu nume românesc. Mi-am permis să fac o analiză lingvistică a numelui Dăncilă, care are, indubitabil, rădăcina în limba rromanes. Am pus în acest fel, pe același plan, germanii, maghiarii și rromii ca minorități cu drepturi egale, evident, și politice, și egali cu românii „geto-daci”, dacă există așa ceva”.

„Adică exact opusul rasismului și xenofobiei manifestate de PSD”. a scris jurnalistul. „Trebuie să fii prea nervos sau rău intenționat ca să vezi în textul meu vreo urmă de rasism, a scris CTP în articolul său şi reia afirmaţiile făcute despre Dăncilă şi legătura sa cu etnia rromă.

„PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom. Dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, «dă-mi ceva!». Eventual, un vot”. După cum se vede, n-am spus că „danci” sau „dănci” este un cuvânt rromanes, așa cum mă acuză, probabil din neatenție la lectură, dna lector universitar Delia Grigore. Cuvântul este prezent în limba română, îl puteți găsi în DEX, cu trimiterea la originea rromanes”, scria CTP în articol său.

„Dacă lingviștii și istoricii etniei rrome îi găsesc un sens peiorativ, să-l proiecteze asupra dnei Dăncilă, căci eu nu am intenționat nicidecum acest lucru în legătură cu etnia rromă, care nici nu face subiectul articolului meu. Finalul fragmentului „Eventual, un vot” cred că este edificator. Faptul că am numit-o rromâncă pe dna Dăncilă se referă la acel „r” rostogolit în cerul gurii de fostul premier și alți naționaliști primitivi, ca să accentueze că ei sunt români la pătrat”, explică jurnalistul.

„Nicio legătură, cum iarăși crede dna Delia Grigore, cu etnia dnei Dăncilă, pe care nu o cunosc și nu mă interesează. Iar dacă ar fi de etnie rromă, care este problema? Pentru mine, niciuna. Nici gând să fiu rasist. Dar, în actuala fază de involuție naționalist-ceaușistă a PSD, sunt antipesedist. Dar dacă, după aceste explicații, cineva aparținând etniei rrome, sau nu, se simte totuși lezat de textul meu, îi prezint scuze și îl asigur că n-am nici urmă de „rromânism verde” în mine. Dimpotrivă. V-aș ruga, dacă vă permite timpul, să (re)citiți editorialul din colecția ziarului Gândul, anul 2014, „Aș vota un președinte al României țigan”, este explicaţia jurnalistului CTP.

Te-ar putea interesa și: