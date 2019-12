„Nu mai am decât un singur lucru de spus despre USR, pe care l-am votat în alegerile europarlamentare: Am spus astă-vară, am reproșat acestei formațiuni politice, care se autointitulează partid sau ce este ea, i-am reproșat că nu vrea să se angajeze la guvernare alături de PNL. Am greșit. E o greșeală. În modul în care se prezintă acum USR-ul, nu avea ce să caute la guvernare!” a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Comentariul jurnalistului vine în contextul în care conducerea USR este acuzată de faptul că ar da afară oamenii din partid într-un mod abuziv.

Scandalul a pornit de la excluderea din partid a Olimpiei Ardelean – USR Ilfov.

Aceasta este de părere că a fost exclusă din partid după ce a semnalat că președintele USR, Dan Barna, ar fi fost conștient de faptul că unele dintre semnăturile inițiativei „Fără penali” sunt false. Mai multe voci din USR îl acuză pe Dan Barna de „execuții și epurări”. Peste 500 de membri ai partidului au semnat un apel prin care solicită revenirea asupra acestei deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean.

